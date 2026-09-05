State Tax Inspector : राज्य करनिरीक्षकपदी नीलम गाढवे यांची निवड

ओतूर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून पिंपळगाव जोगा (ता. जुन्नर) येथील नीलम गाढवे यांची राज्य करनिरीक्षकपदी नियुक्ती झाली. प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीच्या जोरावर मिळविलेल्या या यशाबद्दल ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला..सेवानिवृत्त आगार प्रमुख रमेश हांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सभापती कमल शेळकंदे, सामाजिक कार्यकर्ते सुरज वाजगे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालिका प्रियांका शेळके, पंचायत समिती सदस्य जयसिंग पोटे, माजी पंचायत समिती सदस्य पंडित मेमाणे, जुन्नर तालुका युवा सेनेचे प्रमुख विकास राऊत, खुबीचे माजी उपसरपंच दिनकर जगताप, सोपान जगताप, बाळासाहेब मुंडे, नंदकिशोर जगताप, सुभाष जगताप उपस्थित होते. तसेच, उपसरपंच जितेंद्र सस्ते, माजी उपसरपंच नवनाथ सुकाळे, दादासाहेब हांडे, भगवान हांडे, नीलेश काशिद आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सत्काराला उत्तर देताना नीलम गाढवे म्हणाल्या, 'ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी परिस्थितीला न घाबरता ध्येय निश्चित करून सातत्याने प्रयत्न करावेत. जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर कोणत्याही यशाला गवसणी घालता येते.' तंटामुक्ती समितीचे माजी अध्यक्ष पंकज हांडे यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, ज्ञानेश्वर सस्ते यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.