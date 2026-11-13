Neera River Water : नीरा नदीत पाणी सोडण्याबाबत १६ नोव्हेंबरला पुण्यात बैठक; जलसंपदामंत्री विखे पाटलांच्या आश्वासनानंतर सराटी येथील आंदोलन स्थगित

नीरा नरसिंहपूर : नीरा नदीमध्ये नागरिकांना व जनावरांना पिण्याचे पाणी व चाऱ्यासाठी पाणी सोडण्यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी फोनद्वारे आंदोलनकर्त्यांशी बोलताना दिल्याने सराटी (ता. इंदापूर) येथील रास्ता रोको आंदोलन थांबविण्यात आले..सराटी येथे संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावर नीरा नदी काठावरील इंदापूर व माळशिरस तालुक्यातील तीस गावातील हजारो शेतकरी, महिला व नागरिकांनी जवळपास अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार उत्तमराव जानकर, माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, प्रदीप गारटकर, अप्पासाहेब जगदाळे, श्रीमंत ढोले, मदनसिंह मोहिते पाटील, भरत शहा, उदयसिंह पाटील, महादेवराव घाडगे, दत्तात्रेय घोगरे, हनुमंत कोकाटे, मयूरसिंह पाटील, शिवाजी मोहिते, सत्यप्रभा मोहिते पाटील, ईशिता मोहिते पाटील आदी मान्यवरांसह रास्ता रोकोसाठी शेतकरी, नागरिक व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..हर्षवर्धन पाटील यांनी विखे पाटील यांना फोन लावून नीरा नदीत पाणी सोडण्यासाठी पालखी महामार्गावर शेतकरी, महिला व नागरिकांनी तीव्र स्वरूपाचे रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. त्यासाठी तुमच्या स्तरावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर विखे पाटील म्हणाले, ‘‘तुमच्या भावनांची कदर करतो, नीरा नदीत पाणी सोडण्यासाठी सोमवारी १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नीरा नदी बचाव कृती समिती सदस्य, लोकप्रतिनिधी, महत्त्वाचे पदाधिकारी यांच्या बरोबर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी आपण आंदोलन स्थगित करावे.’’ त्यानंतर आंदोलकांनी सहकार्य करत आंदोलन स्थगित केले..यावेळी नीरा डावा कालव्याचे मोरे व नीरा उजवा कालव्याचे नलवडे यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे शासनापर्यंत पोहोचवले. तर, बारामतीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी कदम, इंदापूरचे पोलिस निरीक्षक विलास नाळे यांनी बंदोबस्त ठेवला होता. अडीच तास रास्ता रोको करण्यात आल्यामुळे अनेक वाहनांच्या दुतर्फा मोठ्या रांगा लावून थांबावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.