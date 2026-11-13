पुणे

Neera River Water : नीरा नदीत पाणी सोडण्याबाबत १६ नोव्हेंबरला पुण्यात बैठक; जलसंपदामंत्री विखे पाटलांच्या आश्वासनानंतर सराटी येथील आंदोलन स्थगित

Neera River Water Release Meeting and Protest Update : नीरा नदीत पिण्यासाठी आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी सराटी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. जलसंपदामंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित झाले असून सोमवारी पुण्यात बैठक होणार आहे.
Neera River Water Release Meeting and Protest Updat

Neera River Water Release Meeting and Protest Updat

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नीरा नरसिंहपूर : नीरा नदीमध्ये नागरिकांना व जनावरांना पिण्याचे पाणी व चाऱ्यासाठी पाणी सोडण्यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी फोनद्वारे आंदोलनकर्त्यांशी बोलताना दिल्याने सराटी (ता. इंदापूर) येथील रास्ता रोको आंदोलन थांबविण्यात आले.

Loading content, please wait...
Indapur
River
Radha Krishna Vikhe Patil
river water conservation in Maharashtra