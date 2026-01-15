NEET PG : ‘नीट-पीजी’च्या कट-ऑफला कात्री; शून्य पर्सेंटाइल असले तरी राखीव प्रवर्गास प्रवेश

पुणे - तुम्ही वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहात का? अहो, मग तुम्हाला ‘नीट-पीजी’मध्ये कमी पर्सेंटाइल असेल, तरीही तुम्हाला एमएस, एमडी किंवा पदव्युत्तर पदविका अशा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना सहज प्रवेश मिळू शकणार आहे..होय, नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळाने यासंदर्भात नुकतीच नोटीस जाहीर केली आहे. त्यामुळे ‘नीट-पीजी’मध्ये कमी पर्सेंटाइल मिळाले, तरीही यंदा तुमचा प्रवेश निश्चित होऊ शकतो.राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळाने (एनबीईएमएस) ‘नीट-पीजी २०२५’ची पात्रता पर्सेंटाइल कमी केल्यानंतर सुधारित कट-ऑफ जाहीर केले आहेत. ‘नीट-पीजी २०२५’चा निकाल १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला..केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नऊ जानेवारीला दिलेल्या सूचनेनुसार ‘नीट-पीजी’च्या तिसऱ्या फेरीच्या समुपदेशनासाठी विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांची किमान पात्रता पर्सेटाइल (कट-ऑफ) कमी केला आहे. जाहीर केलेल्या निकालानुसार ‘नीट-पीजी’च्या रॅंकिंगमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, असेही ‘एनबीईएमएस’ने स्पष्ट केले आहे.विद्यार्थ्यांनी ‘नीट-पीजी’ अर्जात दिलेल्या एमबीबीएसच्या सर्व व्यावसायिक परीक्षेतील एकूण गुण (टक्केवारीत), एफएमजीईमध्ये मिळालेले गुण प्रवेशाच्या वेळी समुपदेशन किंवा प्रवेश देणाऱ्या प्राधिकरणाकडून मूळ कागदपत्रांच्या आधारे पडताळले केली जाईल. ‘नीट-पीजी २०२५’च्या अर्जात दिलेली माहिती चुकीची आढळून आल्यास आणि त्याच माहितीचा वापर संबंधित विद्यार्थ्यांची ‘टाय’ सोडविण्यासाठी केला असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल..कोणत्याही टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत अनुचित मार्गांचा वापर केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित विद्यार्थी शिक्षेस पात्र असेल. अशा विद्यार्थ्यांना ‘नीट-पीजी २०२५’मध्ये यशस्वी घोषित केलेले असल्यास त्यांचे निकाल आणि प्रवेश रद्द करण्यात येतील, असेही ‘एनबीईएमएस’ने स्पष्ट केले आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ : https://nbe.edu.in/ या संकतेस्थळाला भेट द्यावी..अशी असेल २०२५-२६ च्या प्रवेशासाठी किमान पात्रताप्रवर्ग : माहितीपुस्तिकेतील किमान पात्रता निकष : निकषांनुसार कट-ऑफ (८००पैकी) : सुधारित किमान पात्रता निकष : टक्केवारी कमी केल्यानंतर सुधारित कट-ऑफ गुण (८०० पैकी)- सामान्य आणि ईडब्ल्यूएस : ५० पर्सेंटाइल : २७६ : ७ पर्सेंटाइल : १०३- सामान्य पीडब्ल्यूबीडी : ४५ पर्सेंटाइल : २५५ : ५ पर्सेंटाइल : ९०- एससी/एसटी/ओबीसी (ओबीसीमधील पीडब्ल्यूबीडीसह) : ४० पर्सेंटाइल : २३५ : ० पर्सेंटाइल : -४०.निर्णय तात्पुरता‘नीट-पीजी २०२५’चे पात्रता निकष कमी करण्याचा निर्णय हा पूर्णतः तात्पुरता असून ‘नीट-पीजी’च्या माहिती पुस्तिकेत नमूद केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता आणि आवश्यकतेनुसार फेस आयडी, बायोमेट्रिक पडताळणी करण्यात येईल. प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी समुपदेशनासंबंधी माहितीसाठी मेडिकल कौन्सिलिंग कमिटीच्या www.mcc.nic.in या संकेतस्थळावर माहिती पाहावी, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.