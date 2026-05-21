NEET paper leak probe : ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात आरोपींच्या स्वाक्षरीचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत; सीबीआयकडून चौघांची समोरासमोर चौकशी

पुणे : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीच्या 'नीट' परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी शिवराज मोटेगावकर आणि मनिषा मांढरे यांच्या स्वाक्षरीचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहेत. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) किंवा इतर महत्वाच्या कागदपत्रांवर आणि बँक व्यवहार करताना केलेल्या स्वाक्षरीचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) करण्यात येणार आहे. .'त्या' चौघांची समोरासमोर चौकशी -नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पुण्यातून थेट राजस्थानपर्यंत पोचल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात अटकेत असलेल्या पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयातील प्राध्यापिका मनिषा मांढरे आणि कात्रज परिसरातील मनिषा वाघमारे या दोघींनी संगनमत करून अनेक विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधल्याचा संशय आहे. तसेच, लातूरमधून अटक केलेले रसायनशास्त्राचे प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी 'एनटीए'च्या परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित होते. शुभम खैरनार हा मूळचा नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव येथील रहिवासी आहे. त्याने ही संभाव्य प्रश्नपत्रिका ॲपच्या माध्यमातून हरियाणा आणि गुरुग्राम येथील अन्य मध्यस्थांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांना विकल्याचा संशय आहे. प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी, मनिषा मांढरे, मनिषा वाघमारे आणि शुभम खैरनार या चौघांची समोरासमोर बसवून सीबीआय चौकशी करणार आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यात त्यांच्या कथित संबंधांमुळे त्यांची भूमिका संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे..तपास मोहिमेस वेग -सीबीआयने तीन दिवसांपासून राज्यातील विविध शहरांमध्ये तपास मोहीम तीव्र केली आहे. पुणे, लातूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या शहरांमधील विद्यार्थ्यांनी पेपर खरेदी केल्याचा यंत्रणेला संशय आहे. या पार्श्वभूमीवर आजही काही संशयित विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची कसून चौकशी करण्यात आली. राजस्थानमधील संबंधित विद्यार्थ्यांचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.