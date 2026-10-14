पुणे - बालआरोग्य आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या कामकाजात गंभीर दुर्लक्ष व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी पुण्यातील आरोग्य विभागाच्या कुटुंब कल्याण कार्यालयाच्या दोन सहाय्यक संचालकांना निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. राजकुमार जगताप आणि डॉ. राजश्री गजानन ढवळे यांना निलंबित केले असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही आरोग्य विभागाने दिले आहेत. अनेक दिवसांनंतर निलंबनाची कारवाई झाल्याने या विभागात खळबळ उडाली आहे. .डॉ. राजकुमार जगताप हे कुटुंब कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक आहेत. त्यांच्याकडे बालआरोग्यविषयक जबाबदारी आहे. तर, डॉ. राजश्री ढवळे या देखील याच विभागाच्या सहायक संचालक असून त्यांच्याकडे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राज्यभर राबवण्याची जबाबदारी आहे. त्यांचे कार्यालय औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात आहे. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव-१ डॉ. निपून विनायक यांनी सोमवारी (ता. १२) बालआरोग्य आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा आढावा घेतला होता..या आढावा बैठकीत डॉ. जगताप आणि डॉ. ढवळे यांनी क्षेत्रभेटी न देता आपली नियंत्रकीय व पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे समोर आले. तसेच त्यांना कामकाजाच्या सद्यस्थितीबाबत समाधानकारक माहिती सादर करता आली नाही. बालआरोग्य आणि कुटुंब नियोजन यांसारख्या संवेदनशील विषयांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि सोपविण्यात आलेल्या कामाबाबत कोणतीही आस्था नसल्याचा ठपका ठेवत शासनाने ही कारवाई केली आहे..महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने कार्यासन अधिकारी अनिल कुमेरिये यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. निलंबन कालावधीत डॉ. जगताप आणि डॉ. ढवळे यांचे मुख्यालय सामान्य रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले आहे.सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या काळात त्यांना कोणताही खासगी व्यापार, उद्योग किंवा नोकरी स्वीकारता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.