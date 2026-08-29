Nepal Flood : पुण्यातील ८ नागरिक सुखरूप; तर एक जण बेपत्ता

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - नेपाळमधील भीषण पूर आणि भूस्खलनाच्या दुर्घटनेत बेपत्ता झालेल्या राज्यातील ६० नागरिकांचा अद्याप शोध सुरू आहे. दरम्यान, नेपाळमध्ये अडकलेल्या पुण्यातील नऊ नागरिकांपैकी आठ जण पूर्णपणे सुखरूप असल्याचे स्पष्ट झाले असून, ते प्रशासनाच्या संपर्कात आहेत. मात्र, राहाटणी येथील एक नागरिक अद्याप बेपत्ता असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाची मदत घेतली जात आहे..जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, कैलास पर्वत परिसरात अडकलेल्यांपैकी स्मिता पवार, सुनीता पाटील, वंदना बहिरट, मेघना जोशी, उत्तम भारती, भारती, संगीता लाडके आणि अनिल लाडके हे आठ जण पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यांच्याशी जिल्हा नियंत्रण कक्षाचा संपर्क झाला असून, या नागरिकांचा त्यांच्या नातेवाइकांशीही संपर्क असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे..दरम्यान पिंपरी-चिंचवडमधील राहाटणी परिसरातील रहिवासी मात्र अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती राज्याच्या मंत्रालय नियंत्रण कक्षाला देण्यात आली आहे. तेथून पुढील कार्यवाही आणि शोधमोहिमेसाठी ही माहिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षालाही कळविण्यात आल्याची माहिती जिल्ह्याप्रशासनाने दिली..राज्यातील ६० जणांचा अद्याप शोध सुरूच‘सकाळ’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. मिलिंद चितळे यांच्या नेतृत्वाखालील ६० जणांचा गट दुर्घटनेच्या वेळी एका इमारतीत वास्तव्यास होता. मात्र, पुराच्या प्रचंड प्रवाहात ही इमारतच वाहून गेल्याने या गटातील सर्व जण बेपत्ता झाले आहेत. सद्यःस्थितीत चिनी बचाव पथक, नेपाळ लष्कर आणि पोलिस घटनास्थळी शोधमोहीम राबवत आहेत. दरम्यान, ‘मैत्री’ संस्थेमार्फत गेलेले महेश शेजवळ यांच्या नेतृत्वाखालील ६८ भाविक पूर्णपणे सुरक्षित असून, ते पर्यायी मार्गाने काठमांडूमध्ये दाखल होणार आहेत..नागरिकांनी नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावापुणे जिल्ह्यातील आणखी कोणतेही नागरिक किंवा पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले असल्यास, त्यांच्या कुटुंबीयांनी किंवा नातेवाइकांनी तातडीने जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.येथे करा संपर्क :टोल फ्री क्रमांक : १०७७जिल्हा नियंत्रण कक्ष : ०२०-२६१२३३७१ / ९३७०९६००६१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.