पुणे

Sakal Relief Fund : नेपाळमधील पूरग्रस्तांना हवा मदतीचा हात! ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून समाजातील दानशूरांना आवाहन

आपतग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा कायम ठेवत नेपाळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता व पुनर्वसनासाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून समाजाला मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.
Sakal Relief Fund

Sakal Relief Fund

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महाराष्ट्रात आणि देशात नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी तातडीची मदत पाठविणे व प्रभावित घटकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने १९४३ पासून ‘सकाळ रिलीफ फंड’ सामाजिक जाणिवेतून भरीव कार्य सातत्याने करत आहे. आपतग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा कायम ठेवत देवभूमी नेपाळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता व पुनर्वसनासाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून समाजाला मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.

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