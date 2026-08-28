Sakal Relief Fund : नेपाळमधील पूरग्रस्तांना हवा मदतीचा हात! ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून समाजातील दानशूरांना आवाहन

पुणे - महाराष्ट्रात आणि देशात नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी तातडीची मदत पाठविणे व प्रभावित घटकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने १९४३ पासून ‘सकाळ रिलीफ फंड’ सामाजिक जाणिवेतून भरीव कार्य सातत्याने करत आहे. आपतग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा कायम ठेवत देवभूमी नेपाळमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता व पुनर्वसनासाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून समाजाला मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे..तिबेटच्या सीमेलगत असलेल्या नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यासह सीमा भागात बुधवारी हिमनदीसह दरड कोसळून भोटे कोसे नदीला अचानक आलेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे इमारती, पूल आणि रस्ते वाहून गेले आहेत. याशिवाय अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्याचबरोबर शेकडो जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या ४६९ वर पोहोचली असून, दीड हजारापेक्षा अधिक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. यामध्ये २८८ भारतीय पर्यटकांचाही समावेश आहे..‘सकाळ रिलीफ फंडा’चे कार्य -1) पानशेत धरण दुर्घटना (१९६१) : एक लाख ५० हजार निधी जमा करून तातडीची मदत म्हणून दहा हजार लोकांना कपडे वाटप केले होते.2) आंध्र प्रदेशातील चक्रीवादळ (१९७७) : तातडीची वैद्यकीय मदत म्हणून पन्नास हजार लोकांसाठी २ लाख रुपये किमतीची औषधे पाठविण्यात आली होती.3) मराठवाड्यातील भूकंप (१९९३) : सहा हजार लोकांसाठी चार ठिकाणी मोफत जेवणाची सोय केली. पुनर्वसन म्हणून एक कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी संकलित करून प्रभावित सात गावांमधील सात शाळांचे नूतनीकरण व मुला-मुलींसाठी एका वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात आले.4) कारगिल युद्ध (१९९९) : युद्धात जखमी होऊन अपंगत्व आलेल्या पाच हजार भारतीय सैनिकांना एक कोटी १० लाख रुपये किमतीचे शारीरिक हालचाल व्यवस्थित करणारे वैद्यकीय साहित्य व उपकरणे यांचे वाटप. सैनिकांच्या मुलींसाठी पुणे, कोल्हापूर, अमरावती व रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांमध्ये दोन कोटी ६० लाख रुपये खर्च करून वसतिगृहांची उभारणी केली..5) गुजरात भूकंप (२००१) : तातडीची मदत म्हणून १२ लाख रुपयांचा निधी जमा करून रक्त संकलन करण्यासाठी रुग्णवाहिका गुजरात राज्याला पाठविण्यात आली. तसेच, तीन कोटी रुपये संकलित करून प्रभावित भागातील ७० शाळांचे नूतनीकरण, बांधकाम व एका वसतिगृहाची उभारणी करण्यात आली.6) अंदमान येथे आलेली त्सुनामी (२००५) : ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे जमा झालेल्या निधीतून तीन शाळा उभारण्यात आल्या.7) माळीण दुर्घटना (२०१४) : पुणे जिल्ह्यातील माळीण हे गाव डोंगरकडा कोसळून गाडले गेले होते. ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे जमा झालेल्या एक कोटी २५ लाख रुपयांच्या देणगीतून माळीण व आंबेगाव तालुका परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एका वसतिगृहाची उभारणी करण्यात आली आहे.8) कोल्हापूर-सांगली महापूर (२०१९) : एक कोटी १८ लाख सत्याऐंशी हजार रुपये संकलित करून तातडीची मदत म्हणून अन्नधान्य किट, कपडे व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप. तसेच, कोल्हापूर-सांगली भागातील ४१ शाळांना इमारत दुरुस्ती,शैक्षणिक व भौतिक साहित्य खरेदी, वर्गखोल्या बांधकाम व शाळांच्या नूतनीकरणासाठी मदतीच्या आठ टप्प्यांत २ कोटी ६७ लाख २६ हजार रुपयांची मदत..9) केरळमधील पूर (२०१८) : महापुरामुळे आलाप्पुझा जिल्ह्यातील दुर्गम अशा कुट्टमंगलम भागातील श्री नारायण धर्म परिपालनायोगम (एसएनडीपी) या शाळेच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी ‘सकाळ रिलीफ फंड’अंतर्गत जमा झालेल्या केरळ पूरग्रस्त निधीतून एक कोटी ३० लाख रुपयांची मदत.10) इर्शाळवाडी दुर्घटना (२०२३) : रायगड जिल्ह्यात इर्शाळवाडी गावावर डोंगरकडा कोसळून गाव गाडले होते. ‘सकाळ रिलीफ फंड’कडून इर्शाळवाडीतील आपत्तीग्रस्त शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून मदत11) कुपवाडा शाळेचे बांधकाम : जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील भारत-पाकिस्तान सीमेवरील दर्दपोरा गावात प्राथमिक शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम12) सीना नदीचा महापूर (२०२५) : मराठवाड्यातील भूम-परंडा तालुक्यांत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माढा-मोहोळ तालुक्यांत सीना नदीच्या महापुरामुळे प्रभावित झालेल्या १ हजार ३३४ आपद्ग्रस्त कुटुंबाना जवळपास ३५ टन जीवनावश्यक वस्तूंचे (अन्नधान्य) किटचे वाटप केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात एक हजार मुलांसाठी शालेय साहित्याचे किटचे वाटप करण्यात आले आहे. याशिवाय भूम, परंडा, माढा आणि मोहोळ तालुक्यातील नुकसानग्रस्त ४४ शाळांना ८० लाख १० हजार रुपयांची आणि पूरग्रस्त भागात एकूण १ कोटी १० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली..मदतीचे आवाहनआपत्तीग्रस्तांच्या मदतीकरिता समाजाला ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.मदत करण्यासाठी -IDBI BankName : Sakal Relief FundA/C No : 45910010013026IFSC : IBKL0000459Branch : Laxmi Road, Pune..या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत किंवा सोबत दिलेला QR कोड ओपन करून गुगल पे आणि फोन पे वरून देणगी देऊ शकता.‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने मदतीचे धनादेश दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.www.sakalrelieffund.com या वेबसाइटवर जाऊन ‘डोनेट नाऊ’ बटणावर क्लिक करून आपली व्यक्तिगत माहिती भरून देणगी देऊ शकता.‘सकाळ रिलीफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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