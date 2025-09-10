Nepal Violence: नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांचा जीव टांगणीला; देवदर्शनासाठी गेलेल्या मराठी पर्यटकाने सांगितला अनुभव

पुणेः नेपाळमध्ये सध्या मंगळवारच्या तुलनेत परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. सैन्याने ताबा घेतल्यापासून या ठिकाणी काहीशी शांतता आहे. नागरिक घराच्या बाहेर पडत आहेत. मात्र, अद्यापही जनजीवन पूर्णपणे सुरळीत झालेले नाही. तसेच विमानसेवा देखील सुरू नाही. त्यामुळे आम्ही कधी परत स्वदेशी येऊ याची आस लागली आहे, अशी भावना नेपाळमध्ये अडकलेले पर्यटक प्रसाद पाठक यांनी व्यक्त केली..पाठक हे पत्नी आणि त्यांच्या नातेवाइकांसह सोमवारी (ता.८) काठमांडू येथे देवदर्शनासाठी दिले होते. नेपाळमध्ये झालेल्या आंदोलनामुळे ते आणि त्यांच्यासह राज्यातील अनेक पर्यटक तेथे अडकले आहेत. पाठक यांचे मंगळवारी (ता.९) दुपारी भारत परत येण्यासाठी विमान होते. आंदोलन सुरू झाल्याचे समजल्याने ते वेळेआधीच विमानतळावर पोहोचले होते. मात्र त्यांच्या विमानाचे उड्डाण झाले नाही. त्यामुळे मंगळवारी त्यांना तेथेच थांबावे लागले. सध्या ते विमानतळाजवळ असलेल्या एका हॉटेलमध्ये थांबले आहेत..‘‘आम्हाला येथे चांगली सुविधा मिळत आहे. येथील जनजीवन काहीसे सुधारले आहे. मात्र नेपाळमधील परिस्थिती अद्याप पूर्वपदावर नाही. आम्हाला या ठिकाणी आता कुठलाही धोका नाही. आमचे शुक्रवारी (ता.१२) परत भारतात येण्याचे बुकिंग झाले आहे. आशा करतो की, परिस्थिती आणखीन सुधारेल आणि आम्ही पुन्हा स्वदेशी येऊ शकतो,’’ असे पाठक यांनी सांगितले..अनेक लोक विमानतळात अडकूनआंदोलन चिघळल्यानंतर अनेकांनी परदेशात किंवा स्वदेशी जाण्यासाठी विमानतळ गाठले होते. मात्र अचानक सर्व विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून काठमांडू येथील विमानतळावर अनेकजण अडकून पडले आहेत. तेथे त्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याची माहिती आम्हाला समजली. मात्र सुदैवाने आम्ही हॉटेलमध्ये सुरक्षित आहोत, अशी माहिती पाठक यांनी दिली..पर्यटकांची गैरसोय पण स्थानिकांकडून त्रास नाही‘‘नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटन होत असते. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग पर्यटनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यटकांना त्रास होणार नाही याची काळजी आंदोलनकर्ते घेत असल्याचे दिसले. काल काही अपवाद वगळता अद्याप पर्यटकांना त्रास दिल्याच्या घटना नाहीत. मात्र त्यांच्या आंदोलनामुळे पर्यटकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. अनेकांना हॉटेल देखील मिळाले नाही,’’ असे पर्यटनासाठी गेलेले प्रवीण मिटकरी यांनी सांगितले..एकाच दिवसासाठी गेलो होतेआम्ही काठमांडू येथे देवदर्शनासाठी गेलो होतो. सोमवारी तेथे थांबून मंगळवारी परतण्याचे आमचे नियोजन होते. मात्र मंगळवारीच आंदोलन चिघळले. त्यामुळे आम्ही अडकून पडलो आहे. आमच्यासाठी अनेक भारतीय आम्ही थांबलेल्या हॉटेलमध्ये आहेत. तसेच इतर देशांतील पर्यटक देखील येथे अडकले असल्याचे पाठक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.