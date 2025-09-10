पुणे

Nepal Violence: नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांचा जीव टांगणीला; देवदर्शनासाठी गेलेल्या मराठी पर्यटकाने सांगितला अनुभव

आंदोलन चिघळल्यानंतर अनेकांनी परदेशात किंवा स्वदेशी जाण्यासाठी विमानतळ गाठले होते. मात्र अचानक सर्व विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले.
संतोष कानडे
पुणेः नेपाळमध्ये सध्या मंगळवारच्या तुलनेत परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. सैन्याने ताबा घेतल्यापासून या ठिकाणी काहीशी शांतता आहे. नागरिक घराच्या बाहेर पडत आहेत. मात्र, अद्यापही जनजीवन पूर्णपणे सुरळीत झालेले नाही. तसेच विमानसेवा देखील सुरू नाही. त्यामुळे आम्ही कधी परत स्वदेशी येऊ याची आस लागली आहे, अशी भावना नेपाळमध्ये अडकलेले पर्यटक प्रसाद पाठक यांनी व्यक्त केली.

