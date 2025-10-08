पुणे

Pune News : नेपाळमधील आंदोलनाला भ्रष्टाचार कारणीभूत, ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे; ‘धुमसते नेपाळ’ विषयावर व्याख्यान

Nepal Protest : नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि समाजमाध्यमांवरील बंदीविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या 'जेन-झी' तरुणांवर सरकारने गोळीबार केल्यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे यांनी पुण्यात व्यक्त केले.
Nepal Protest

Nepal Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘नेपाळमधील २६ समाजमाध्यमे बंद केली, ते जेन-झीची कल्पकता, आक्रोश व्यक्त होण्याचे माध्यम होते. याचा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी जेन-झी रस्त्यावर उतरले होते. शांततापूर्ण सुरू असलेल्या आंदोलनातील सहभागी युवकांना गोळीबार करण्यात आला. त्यात काहींचा मृत्यू झाला. नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झींच्या आंदोलनाला तेथील विकेंद्रित आणि भ्रष्टाचार महत्त्वाचे कारण आहे,’ असे प्रतिपादन नेपाळमधील ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे यांनी मंगळवारी केले.

Loading content, please wait...
pune
nepal
Constitution
Democracy
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com