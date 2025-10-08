Pune News : नेपाळमधील आंदोलनाला भ्रष्टाचार कारणीभूत, ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे; ‘धुमसते नेपाळ’ विषयावर व्याख्यान

पुणे : ‘नेपाळमधील २६ समाजमाध्यमे बंद केली, ते जेन-झीची कल्पकता, आक्रोश व्यक्त होण्याचे माध्यम होते. याचा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी जेन-झी रस्त्यावर उतरले होते. शांततापूर्ण सुरू असलेल्या आंदोलनातील सहभागी युवकांना गोळीबार करण्यात आला. त्यात काहींचा मृत्यू झाला. नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झींच्या आंदोलनाला तेथील विकेंद्रित आणि भ्रष्टाचार महत्त्वाचे कारण आहे,’ असे प्रतिपादन नेपाळमधील ज्येष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे यांनी मंगळवारी केले..काकासाहेब गाडगीळ प्रतिष्ठानकडून आयोजित कार्यक्रमात ‘धुमसते नेपाळ’ या विषयावर घिमिरे बोलत होते. यावेळी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनंत गाडगीळ, ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाइतकर, अरविंद पाटकर उपस्थित होते.घिमिरे म्हणाले, ‘भ्रष्टाचार कमी करा आणि समाजमाध्यमावरील बंदी मागे घ्या, या मागणीसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू होते. मात्र, सरकार त्यांच्याप्रति संवेदनशील न राहता थेट गोळीबार केला. या आंदोलनामध्ये जेन-झी बदनाम झाले आणि त्याचा फायदा काही राजकीय पक्षाने उठवला. नेपाळमध्ये मागील काही वर्षांत ३०० उद्योग बंद झाले. त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला. त्यामुळे असंतोषामध्ये भर पडली.’.प्रास्ताविकात गाडगीळ म्हणाले, ‘काकासाहेब गाडगीळ प्रतिष्ठानचे वर्षभरात अधिकाधिक कार्यक्रम घेण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे काही नवीन विश्वस्त जोडले जाणार आहेत. त्याचबरोबर प्रतिष्ठानतर्फे दरवर्षी नवनिर्वाचित अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाध्यक्षांना गौरविले जात होते. यावर्षीपासून त्याची रक्कम वाढविण्यात येणार आहे.’नेपाळमध्ये ७० वर्षांत दहा संविधान‘नेपाळमध्ये मागील ७० वर्षांमध्ये दहा संविधाने बदलण्यात आली. प्रत्येकवेळी असंतोषाचे कारण संविधानाला दोष देण्यात आला. मागील संविधानामध्ये ३६० कलमे होती. त्यातील एकाही कलमावर संसदेमध्ये चर्चा झाली नाही. संविधान निर्मितीसाठी बाहेरील सल्लागारांची मदत घेण्यात आली. यामध्ये नागरिकांचा कुठलाही सहभाग नोंदवला गेला नाही,’ असेही घिमिरे यांनी सांगितले..घिमिरे म्हणाले...नेपाळमधील युवकांचे आखाती देशामध्ये जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे.प्रत्येकवर्षी पाच ते सहा लाख युवक व्हिसावर बाहेर जातात.चीन सध्या ऊर्जा, बांधकाम, आरोग्य, हॉटेल अशा विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक करत आहे.आगामीकाळात विद्यार्थी चीनकडे जाण्याचा कल असेल.अंतर्गत राजकीय अस्थैर्यामुळे बाहेरच्या देशांना नेपाळमध्ये आपले बस्तान बांधण्याची संधी प्राप्त झाली आणि त्याचा लाभ इतर देश घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.