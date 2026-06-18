Pune Grand Tour 2026 : आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रस्त्यांचे जाळे; ९०० कोटींचा खर्च अपेक्षित

पुणे - ‘पुणे ग्रँड टूर या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने यावर्षी जिल्ह्यात ६६२ किलोमीटर नवीन रस्त्यांचे मजबुतीकरण, तर काही रस्ते नव्याने केले जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका, डीपीसी यांच्या माध्यमातून सुमारे ९०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या रस्त्यांमुळे पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल,’ असा विश्वास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केला..जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने बुधवारी (ता. १७) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शहरामध्ये स्पर्धेसाठी करण्यात आलेल्या रस्त्यांमुळे प्रवासाचा साधारण चार मिनिटांचा वेळ कमी झाला असल्याचा अंदाज आहे. या सकारात्मक परिणामामुळे या वेळी शहरातील रस्त्यांचा पोलिसांच्या मदतीने आणि डेटाच्या आधारे अभ्यास करून पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील १९८ रस्त्यांची निवड केली असल्याचेही डुडी यांनी सांगितले..डुडी म्हणाले, ‘२६ ते ३१ जानेवारी २०२७ या कालावधीत एक हजार ९९ किलोमीटरच्या रस्त्यांवर ही सायकल स्पर्धा होणार आहे. शहरातील टप्पे सुट्टीच्या दिवशी असतील. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांना स्पर्धा पाहता येणार असून वाहतूक कोंडीचाही त्रास कमी होईल.गतवर्षीचा ४३७ किलोमीटरचा मार्ग वगळता यावर्षी नव्याने ६६२ किलोमीटर रस्त्यांचे काम होणार आहे. खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर हे तीन नवीन तालुके वाढविण्यात आले असून, आदिवासी व दुर्गम भागातील धरण परिसर, निसर्ग पर्यटनस्थळे आणि गावांना राज्य महामार्गांशी जोडणारे रस्ते विकसित होणार आहेत.'.पाच वर्षे रस्ता खोदाईसाठी मनाई‘स्पर्धेसाठी तयार होणाऱ्या रस्त्यांवर पुढील पाच वर्षे खोदकाम करता येणार नाही. दोन्ही महापालिकांच्या भागात गॅस पाइपलाइन, फायबर नेटवर्क, पाणीपुरवठा आणि वीज यंत्रणांना अगोदरच सूचना देण्यात आल्या आहेत. आवश्यक डक्ट आणि सुविधा सप्टेंबरपूर्वीच पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत,’ असे डुडी यांनी सांगितले..कोण किती खर्च करणार (कोटी रुपयांत)1) ३६२ - पीडब्लूडी2) २४० - पीएमआरडीए3) ३५ किमी रस्ते - पिंपरी चिंचवड महापालिका4) ८५ किमी रस्ते - पुणे महापालिका5) उर्वरित खर्च साधारण ४० कोटी - जिल्हा नियोजन समिती.दोन्ही वर्षांच्या स्पर्धेतील फरकवर्ष - २०२६ - २०२७किलोमीटर - ४३७ - १०९९टप्पे - ४ - ६तालुके - ८ - ११गावे - १४८ - ३३१.स्पर्धेसाठी रस्ते बांधत नसून चांगले रस्ते व्हावेत म्हणून स्पर्धा आयोजित केली आहे. पर्यटनस्थळांना जोडणारे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि दीर्घकाळ टिकणारे रस्ते तयार करणे हेच या स्पर्धेमागचे खरेउद्दिष्ट आहे.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.