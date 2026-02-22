''न्यूट्रल'' ड्रायव्हिंग जीवावर बेतणारे
पळसदेव, ता. २२ : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील इंदापूर तालुक्यातील तीव्र उतारांवर अवजड वाहन चालकांकडून इंधन बचतीसाठी वाहन न्युट्रल करण्याचा जीवघेणा प्रकार सर्रास सुरू आहे. यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटून भीषण अपघात घडत असून, या प्रकाराला तातडीने आळा घालण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
इंदापूर हद्दीतील पाच ते सहा ठिकाणी असलेल्या तीव्र उतारांवर ट्रक आणि ट्रेलरचालक इंजिन न्यूट्रल करतात. अशा स्थितीत इंजिन ब्रेक काम करत नसल्याने वाहनाचा वेग अनियंत्रित होतो. अचानक ब्रेक फेल होणे किंवा पुढील वाहनावर आदळण्याच्या घटना यामुळे वारंवार घडत आहेत. विशेषतः रात्री आणि पावसाळ्यात हा धोका अधिक गंभीर होतो.
वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, न्यूट्रल ड्रायव्हिंगमुळे आपत्कालीन स्थितीत चालकाकडे नियंत्रणाचे पर्याय उरत नाहीत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या ठिकाणी ''नो न्यूट्रल ड्रायव्हिंग''चे फलक, रंबल स्ट्रिप्स आणि आपत्कालीन ब्रेकिंग झोन तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच, महामार्ग पोलिसांनी अशा चालकांवर विशेष मोहीम राबवून कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
मोबाईलचा वापरही ठरतोय घातक
प्रवासादरम्यान अवजड वाहन चालक मोबाईलवर व्हिडिओकॉल किंवा करमणुकीचे कार्यक्रम पाहण्यात मग्न असल्याचे दिसून येते. या दुर्लक्षामुळेही अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, भ्रमणध्वनी वापरणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
