पुणे

नवभारत विद्यालयाचे चार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र

नवभारत विद्यालयाचे चार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र
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नवभारत विद्यालयाचे चार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र
वडशिंगे : माढा तालुक्यातील दारफळ (सीना) येथील नवभारत विद्यालयातील इयत्ता आठवीचे चार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विद्यालयातील १७ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी १२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून वेदांत विकास शिंदे, शिवराज रणजित बारबोले, परिणीती रमाकांत शिंदे आणि अमर दशरथ गोडगे हे शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांना सहशिक्षक किरण मिटकल, गणेश भोसले, स्वाती मोरे आणि सोमनाथ शिंदे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

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