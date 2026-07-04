पुणे

School Achievement : न्यू इंग्लिश मिडियम स्कूलचा संगीत परीक्षेत १००% निकाल; सर्व १२ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण

न्यू इंग्लिश मिडियम स्कूलचा संगीत परीक्षेत शतप्रतिशत यश; १२ही विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण
Students of New English Medium School, Ghodegaon, secured a 100% result in the Gandharva Mahavidyalaya music examination.

Students of New English Medium School, Ghodegaon, secured a 100% result in the Gandharva Mahavidyalaya music examination.

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : अखिल भारतीय गंधर्व महाविदयालय मंडळ, मुंबई यांच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या संगीत प्रारंभिक गायन व वादन परीक्षेत घोडेगाव (ता आंबेगाव) येथील न्यू इंग्लिश मिडियम स्कूल च्या एकूण १२ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते.

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