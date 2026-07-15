पुणे

शाळेच्या जागेच्या वादातून माणमध्ये साहित्य पेटवले

शाळेच्या जागेच्या वादातून माणमध्ये साहित्य पेटवले
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पिंपरी, ता. १५ : जागेच्या वादातून चौघांनी शाळेच्या कार्यालयाचे पत्रे फोडून संगणक, लॅपटॉप, इन्व्हर्टर, प्रिंटर आदी साहित्य पेटवून दिले, तसेच सहा वर्गखोल्यांतील टेबल, खुर्च्यांचेही नुकसान केले. मुळशी तालुक्यातील माण येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये हा प्रकार घडला. पोलिसांनी याप्रकरणी गणेश ज्ञानोबा पारखी (रा. माण) याला पोलिसांनी अटक केली. त्याचे तीन साथीदार फरार आहेत. याप्रकरणी शाळेचे लिपिक बाळासाहेब लक्ष्मण माने (रा. ताडीवाला रोड, पुणे) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. ही शाळा जय शिवराय प्रतिष्ठानची शाळा आहे. प्रतिष्ठानचे संचालक व पारखी यांच्यात वाद आहे. शनिवारी शाळेचे शिपाई बाळू जाधव यांनी सहा वर्गखोल्या व कार्यालय कुलूप लावून बंद केले होते. रविवारी शाळेला सुटी होती. सोमवारी सकाळी आठच्या सुमारास फिर्यादी माने यांना शाळेला आग लागली असून सर्व साहित्य जळाले असल्याबाबत दूरध्वनी आला. त्यांनी शाळेत धाव घेतली असता नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर फिर्याद देण्यात आली.
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मुळशी तालुक्यातील बातम्या
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