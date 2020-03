नवीन जीएसटी रिटर्न प्रणाली १ एप्रिलपासून - कृष्णा मिश्रा

पुणे - ‘वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परतावा धोरण अधिकाधिक सहज व सोपे करण्याच्या हेतूने ‘नवीन जीएसटी रिटर्न’ धोरण तयार करण्यात आले आहे. येत्या १ एप्रिलपासून नवी व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. तिमाही जीएसटी भरण्याच्या सुविधेसह प्रणालीतील सुसूत्रतेमुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल,’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय मुख्य कर आयुक्त कृष्णा मिश्रा यांनी येथे केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) पुणे विभाग आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी ‘जीएसटी न्यू रिटर्न्स’ या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होत्या. या वेळी वस्तू आणि सेवा कर पुणे विभागाचे आयुक्त अतुलकुमार गुप्ता व राजीव कपूर, उपायुक्त सीजीएसटी पुणे आकाश चौगुले, उपायुक्त सीजीएसटी पुणे रोहित निगवेकर, अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव, ‘आयसीएआय’ पुणेचे अध्यक्ष अभिषेक धामणे, उपाध्यक्ष समीर लढ्ढा आदी उपस्थित होते. मिश्रा म्हणाल्या, ‘‘नवीन ‘जीएसटी रिटर्न’ व्यवस्था अधिक सोपी असेल आणि छोट्या व्यावसायिकांना कर परतावा करणे सुलभ जाईल. यामध्ये जीएसटी मासिक, तसेच त्रैमासिक दाखल करता येईल. छोट्या व्यावसायिकां-साठी हे उपयुक्त ठरणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.’’ कार्यशाळेत चौगुले व श्रीवास्तव यांनी नवीन जीएसटी रिटर्नबद्दल माहिती दिली तसेच ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने जीएसटी परतावा भरण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. लढ्ढा यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले. कार्यशाळेत २५० पेक्षा अधिक सीए, टॅक्‍स प्रॅक्‍टिशनर्स सहभागी झाले होते.

