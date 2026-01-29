एक दिवसीय चर्चासत्र
कामगार कायद्यांबाबत मलकापुरात चर्चासत्र

मलकापूर, ता. २९ : कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या अग्रणी कॉलेजअंतर्गत येथील भारती विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण विधी महाविद्यालयात ‘नवीन कामगार कायदे- एक दृष्टिक्षेप’ या विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्र झाले. कोल्हापूर येथील औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. ए. माळुंजकर यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी नवीन कामगार कायद्यांची जुने व नवीन कायदे यांची तुलनात्मक माहिती दिली. कामगार न्यायालयात वकिली व्यवसाय करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संधीबाबतही माहिती दिली.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते महाविद्यालयातील मूट कोर्ट क्लबचे उद्‌घाटन झाले. यावेळी सहाय्यक प्रा. सी. एस. सावंत यांनी क्लबची माहिती दिली. प्रभारी प्राचार्य डॉ. सतीश माने यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. एस. एस. साठे यांनी पाहुण्यांची ओळख करून दिली. समन्वयक म्हणून प्रा. एन. ए. पानसरे यांनी जबाबदारी सांभाळली. प्रा. तेजस्विनी साबळे यांनी आभार मानले.


मलकापूर : विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना न्यायाधीश एन. ए. माळुंजकर. त्या वेळी मान्यवर.
