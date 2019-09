पुणे - महाबळेश्‍वरशेजारी "न्यू महाबळेश्‍वर' वसविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) "विशेष नियोजन प्राधिकरणा'चा दर्जा राज्य सरकारने दिला आहे. महामंडळाने या कामासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने यासंदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी केला आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी, पाटण आणि सातारालगतच्या गावांतील जागेवर हे न्यू महाबळेश्‍वर वसविण्याची योजना आहे. हे शहर वसविताना पर्यावरणाला बाधा येऊ नये, यासाठी सात अटींवर महामंडळाला हे शहर वसविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महाबळेश्‍वर हे पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. पर्यटनवाढीसाठी आणखी वाव आहे. त्याला चालना देण्यासाठी न्यू महाबळेश्‍वर वसविण्यात येणार असून, त्यामध्ये पायाभूत सुविधांवर भर देणार आहे. परंतु, हा भर देताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून न्यू महाबळेश्‍वरमध्ये बांधकामांना परवानगी दिली जाणार आहे. न्यू महाबळेश्‍वरचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जाहिरात देऊन सल्लागार नेमण्यात येणार आहे, असे "एमएसआरडीसी'चे सहव्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. पर्यावरणाला धोका न पोचता विकास

नैसर्गिक सौंदर्य जपूनच या नवीन शहराची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच, पर्यटनाला अधिकाधिक चालना कशी मिळेल, याचीदेखील काळजी घेतली जाणार आहे. त्या परिसरातील वन्यजीव, कास पठार आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या इतर स्थळांना कोणताही धोका पोचणार नाही, याची काळजी घेऊनच या शहराचे नियोजन करण्यात येणार आहे. असे असेल शहर

एकूण क्षेत्र - 37 हजार 258 हेक्‍टर

एकूण गावे - 52

Web Title: New Mahabaleshwar will soon be near Satara