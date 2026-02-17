पुणे
काशीळ अतित येथे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
काशीळ, ता. १७ : अतित (ता. सातारा) येथील (कै.) माधवराव जाधव चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित न्यू प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूलचे स्नेहसंमेलन नुकतेच उत्साहात झाले.
संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, व्यवस्थापक विजयराव जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्कूलच्या प्राचार्या पवार, उपशिक्षिका पारखी, माने, देशमुख, लोहार यांनी नियोजन करून नर्सरी ते चाैथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी गाण्यावर नृत्याचे सादरीकरण केले. मोबाईलचे दुष्परिणाम व महिला सुरक्षेचे पथनाट्य सादर केले. त्याद्वारे समाजासाठी संदेश दिला. काजल ढाणे यांनी सूत्रसंचालन केले. परिसरातील पालक व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अतित : न्यू प्रायमरी स्कूलमध्ये स्नेहसंमेलनात नृत्य सादर करताना विद्यार्थी.
