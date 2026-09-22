Pune News : नवीन कामांना आचारसंहितेचा फटका

पुणे - पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता आजपासून (ता. २२) लागू झाल्याने पुणे महापालिकेत स्थायी समिती व प्रशासनाच्या स्तरावर मंजुरीसाठी असलेल्या विकास कामांना महिनाभर ब्रेक लागला आहे.तर महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांसाठी आवश्यक कामे निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन केली जातील, ही कामे थांबणार नाहीत, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले. .पुणे महापालिकेची निवडणूक होऊन सात महिने झाले. पण याकाळात पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची विधान परिषदेची निवडणूक झाली तेव्हाही कामांचा खोळंबा झाला. त्यानंतर आता पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली. या दोन्ही निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे कामांची गती मंदावणार आहे.महापालिकेतील जवळपास ८० टक्के कर्मचारी विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (एसएसआर), जनगणनेच्या कामात व्यस्त असल्याने गेल्या दोन महिन्यात प्रशासकीय कामात अडथळा आला होता. त्यानंतर कामांना गती येत असताना आता या आचारसंहितेमुळे पुन्हा फटका बसणार आहे..महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून अनेक कामे स्थायी समिती व प्रभाग समिती स्तरावर मंजुरीसाठी आली आहेत. ही कामे मंजूर होताच प्रभागातील लहान मोठी कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. पण आचारसंहितेमुळे आता ही सर्व कामे महिनाभर लांबणीवर पडणार आहेत.यासंदर्भात आयुक्त नवल किशोर राम यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘पाणीपुरवठा, आरोग्य, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे यांसारखी कामे थेट नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहेत. महापालिकेच्या सुमारे ९० टक्के सेवा अत्यावश्यक स्वरूपाच्या असल्याने केवळ आचारसंहितेचे कारण देऊन ती कामे बंद ठेवता येणार नाहीत..आचारसंहितेच्या काळात एखाद्या कामासाठी निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्यास त्यासाठी नियमानुसार प्रक्रिया केली जाईल. मात्र, अत्यावश्यक सेवा आणि नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांची कामे सुरूच ठेवण्यात येणार आहेत..प्रभाग सदस्यांची निवड नोव्हेंबरमध्येपुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी तीन सदस्य हे प्रभाग समितीवर नागरिकांमधून निवडले जाणार आहेत. नागरिक विविध विषयांतील तज्ज्ञ असणे अपेक्षित असते. पण यामध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लागते. ही निवड ऑक्टोबर महिन्यात होणे अपेक्षित असून, त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी अर्जही दाखल केले आहेत. पण आता निवडणुकीची आचारसंहिता एक महिना असणार असल्याने याचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.