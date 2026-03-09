Dilip Walse Patil : पुणे जिल्ह्यातील सभापतींसाठी नवीन वाहनांबाबत उपमुख्यमंत्री सुनंदा पवार यांच्याबरोबर चर्चा करणार

मंचर - 'पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींसाठी उपलब्ध असलेली वाहने जुनी झाली आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापतींसाठी नवीन वाहने उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल,' अशी ग्वाही राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथे सोमवारी (ता.९) आंबेगाव तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी कैलास बुवा काळे व उपसभापतीपदी ज्योती प्रवीण पारधी यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.वळसे पाटील म्हणाले, 'सभापती व उपसभापती यांनी पंचायत समिती कार्यालयात नियमित उपस्थित राहून गावनिहाय दौऱ्यांचे वेळापत्रक तयार करावे आणि ते जनतेपर्यंत पोहोचवावे. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व प्रांत यांनी आमदार व इतर लोकप्रतिनिधीप्रमाणेच सभापती-उपसभापतींना सन्मानपूर्वक वागणूक देत त्यांच्या कामांना गती द्यावी.'.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील वास्तव विकासकामांवर भर द्यावा. अवास्तव मागण्या न करता स्थानिक पातळीवरील गरजा प्रशासनाकडे मांडाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या काही गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या जाणवत असून त्या दृष्टीने टँकर व इतर उपाययोजनांची मागणी करावी. पंचायत समिती सदस्यांना प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी सुचविले..विकासकामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. केंद्र सरकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना तसेच राज्य सरकार व जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य यांनी समन्वयाने काम करून जनतेचे प्रश्न मार्गी लावावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले..यावेळी आंबेगाव-जुन्नर विभागाचे प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णू हिंगे, विवेक वळसे पाटील, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, सुभाषराव मोरमारे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.