Dilip Walse Patil : पुणे जिल्ह्यातील सभापतींसाठी नवीन वाहनांबाबत उपमुख्यमंत्री सुनंदा पवार यांच्याबरोबर चर्चा करणार

मंचर - 'पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींसाठी उपलब्ध असलेली वाहने जुनी झाली आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापतींसाठी नवीन वाहने उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल,' अशी ग्वाही राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

