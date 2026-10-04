PNE26W55008 सोलापूर ः समरसता साहित्य परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाने नवलेखक - नवकवींसाठी आयोजिलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी विद्यापीठाचे सहाय्यक कुलसचिव डॉ. शिवाजी शिंदे, डॉ. प्रसन्न पाटील, सहकार्यवाह सुहास घुमरे, डॉ. गजानन होडे, प्रा. माधव कुलकर्णी.
PNE26W55009 आमदार सचिन कल्याणशेट्टी. (हा फोटो क्रॉप करून बातमीत वापरा.)
लेखकाला वास्तवाचे भान हवे; पूर्वग्रह बाजूला ठेवून तथ्याधारित लेखन करा
आमदार सचिन कल्याणशेट्टी; नवलेखक-नवकवींसाठी कार्यशाळेचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ४ ः इतिहास असो वा कविता, कोणताही साहित्यप्रकार हाताळताना लेखकाला वास्तवाचे भान असणे आवश्यक आहे. पूर्वग्रह बाजूला ठेवून तथ्यांच्या आधारावर लेखन करावे, असे प्रतिपादन अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी केले.
अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त समरसता साहित्य परिषद, महाराष्ट्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवलेखक व नवकवींसाठी रविवारी (ता. ४) आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. बाराव्या शतकात श्री शिवयोगी सिद्धरामांनी वचन साहित्याच्या माध्यमातून समरसतेचा विचार मांडला. सोलापूर शहर हे देशात समरसतेचे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर साहित्याच्या माध्यमातून इतिहासाची मोडतोड, महापुरुषांची बदनामी आणि गौरवशाली परंपरेचे विद्रुपीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले. अशा पार्श्वभूमीवर नवलेखक व नवकवींनी तथ्यात्मक आणि वास्तववादी लेखनातून साहित्य क्षेत्रातील गौरवशाली परंपरा जपावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
साहित्यिकांचे कळप तयार झाल्याची खंत व्यक्त करत प्रमुख पाहुणे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे सहाय्यक कुलसचिव डॉ. शिवाजी शिंदे म्हणाले, साहित्याने जगण्याची आणि मरण्याची धिटाई द्यायला हवी. नव्या पिढीला सत्त्व आणि स्वत्त्वाची जाणीव करून द्यायला हवी. समरसता साहित्य परिषदेने माणूस म्हणून जगण्याची भूमिका मांडत आपले वेगळे अस्तित्व जपले आहे.
प्रास्ताविकात डॉ. गजानन होडे यांनी समरसता साहित्य परिषदेच्या स्थापनेपासूनच्या कार्याचा आढावा घेत साहित्य क्षेत्रातील योगदानावर प्रकाश टाकला. यावेळी परिषदेचे कार्यवाह डॉ. प्रसन्न पाटील, सहकार्यवाह सुहास घुमरे, सोलापूर शाखाध्यक्ष प्रा. माधव कुलकर्णी, सुनील ढेंगळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. श्रद्धा रोडगे व सुप्रिया लिमये यांनी गीत गायिले. डॉ. दुर्गा जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले, तर ऐश्वर्या धडके यांनी आभार मानले.
यावेळी परिषदेचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताचे उपाध्यक्ष जगन्नाथ हुक्केरी, जनता बँकेच्या संचालिका गौरी आमडेकर, आनंद धडके, दुर्गा जोशी, मदन जवळगे कर, अमृता कल्याणी, रूपा कुताटे, विजयकुमार सोनवणे आदी उपस्थित होते.
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‘जेन झी’ला कालिदासाचेही आकर्षण असू द्या!
‘जेन झी’च्या मोबाईल आणि रील्सच्या विश्वात अडकलेल्या काळात समरसता साहित्य परिषदेने नवलेखक व नवकवींसाठी आयोजित केलेला उपक्रम स्तुत्य आहे, असे गौरवोद्गार कल्याणशेट्टी यांनी काढले. ‘जेन झी’ला पाश्चात्त्य लेखक आणि त्यांच्या साहित्याचे आकर्षण असेल; मात्र, त्यांनी कालिदासाला विसरू नये. कारण जगाला मार्गदर्शन करण्याचे सामर्थ्य भारतीय साहित्य आणि ज्ञानसंपदेत आहे. भारतातील ज्ञानसंपदा व पारंपरिक शिक्षणपद्धती आक्रमकांनी आणि वसाहतवाद्यांनी नष्ट केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
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