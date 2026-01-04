Missing Link : नव्या वर्षात पुणेकरांना भेट! द्रुतगतीवरील ‘मिसिंग लिंक’ दोन महिन्यांत येणार सेवेत

पुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगतीवरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’चे काम येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. अत्याधुनिक केबल स्टेड पुलाचा या कामात समावेश आहे. या पुलाच्या दोन टोकांना जोडण्याचे काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) देण्यात आल्या आहेत..द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शक्य तिथे विस्तारीकरणाचे काम भाजप-महायुती सरकारने हाती घेतले आहे. याचाच भाग म्हणून ‘मिसिंग लिंक’ जोडली जात आहे. पुणे-मुंबई प्रवासाचा कालावधी कमी होण्याने पुण्याच्या अर्थकारणाला गती मिळणार आहे. पुण्यातील गुंतवणूक वाढवण्यास याचा लाभ होईल, असे उद्योग जगतामधील विश्लेषकांचे मत आहे. .पुण्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग भाजप-महायुतीच्या काळातच सुमारे २५ वर्षांपूर्वी बांधला गेला. लोणावळा-खोपोली परिसरातील घाटमार्गावर वाहनांचा वेग कमी होत असल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत होता. त्यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचा प्रारंभ केला..याअंतर्गत खालापूर टोल नाका ते खोपोली एक्झिट हा महामार्ग सहापदरीवरून आठपदरी केला जात आहे. खोपोली ते कुसगाव या १३.३ किमीच्या मार्गावर सुधारणा करून दोन बोगदे आणि दोन मोठे पूल बांधले जात आहेत. यामुळे द्रुतगती मार्गाचे अंतर सुमारे सहा किलोमीटरने कमी होणार आहे. परिणामी मुंबई किमान अर्ध्या तासांनी पुण्याच्या जवळ येणार आहे. .मिसिंग लिंक सुरू झाल्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोचणे पुणेकरांसाठी आणखी सोपे होणार आहे. सध्या लोणावळा तसेच घाटात वाहतूक कोंडीचा फटका बऱ्याचदा प्रवाशांना बसतो.आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईसोबत पुण्यातील उद्योजक, व्यावसायिक तसेच आयटीसारख्या अनेक उद्योगांचा रोजचा संबंध आहे. याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, नोकरीसाठी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरून दररोज दीड लाख वाहने ये-जा करतात. या सर्व पुणेकर प्रवाशांना ‘मिसिंग लिंक’चा फायदा होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.