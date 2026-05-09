सीनापात्रात नवजात अर्भकाचा मृतदेह
अहिल्यानगर, ता. ९ ः शहरातील आनंदनगर परिसरात सीना नदीच्या पात्रात नवजात अर्भकाचा मृतदेह आढळून आला आहे. या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नगरसेवक दत्ता गाडळकर यांनी शुक्रवारी कोतवाली पोलिसांना फोनद्वारे माहिती दिली की, आनंदनगर येथील विक्रांत जिम परिसराच्या आत सीना नदीच्या पात्रात एका नवजात बाळाचा मृतदेह तरंगत आहे. ही माहिती मिळताच कोतवाली पोलिस ठाण्यातील महिला सहायक पोलिस निरीक्षक तेजश्री थोरात, पोलिस अंमलदार अमोल गाडे, अतुल काजळे हे तत्काळ घटनास्थळी रवाना झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता, सीना नदीपात्रात अंदाजे आठ दिवसांचे नवजात अर्भक पाण्यात तरंगताना आढळून आले. मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर महानगरपालिका, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका, तसेच फॉरेन्सिक पथकाला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी पंचांच्या उपस्थितीत घटनास्थळ पंचनामा केला. त्यानंतर संबंधित नवजात अर्भकाचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला. नायब तहसीलदार व पंचांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या इनक्वेस्ट पंचनाम्यात संबंधित अर्भक हे पुरुष जातीचे असल्याचे निष्पन्न झाले. मृतदेह अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने शवविच्छेदनासाठी तो जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला. नवजात अर्भकाचा मृतदेह गुप्तपणे नदीपात्रात फेकून अपत्य जन्माची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिस अंमलदार अमोल गाडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
