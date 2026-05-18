पुणे

Takli news

Takli news
Published on

नवजात बालकाची जिल्हाभर फरफट
उपचाराअभावी पालकांची धावपळ : शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या हलगर्जीपणावर संताप

सनी सोनावळे ः सकाळ वृत्तसेवा
टाकळी ढोकेश्‍वर, ता. १८ ः नवजात बालकाच्या उपचारासाठी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात फिरवून पालकांची फरफट झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
राळेगण थेरपाळ (ता. पारनेर) येथील अस्मिता योगेश सरोदे यांना प्रसूती करता निघोज ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र सरोदे यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे प्रसूती झाल्यानंतर नवजात बालकाची प्रकृती गंभीर झाली. तेथे तीन दिवसाच्या उपचारानंतर बालरुग्णाला डाॅ. गायकवाड यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयात हलविण्यास सांगितले. पालकांनी अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत बालकाला तेथे दाखल केले. परंतु, संबंधित रुग्णालयाने उपचार शक्य नसल्याचे सांगत याबाबत आधीच आम्ही अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयास कळविल्याचे सांगितले. यानंतर छत्रपती संभाजीनगर सरकारी रुग्णालयाने मुंबई येथील सरकारी के. एम. रुग्णालयात बालरुग्णास हलविण्यास सांगितले.
या ठिकाणीही उपचार होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेरीस पालकांना खासगी रुग्णवाहिकेद्वारे पुण्यातील वाडिया रुग्णालयात बालकाला दाखल करावे लागले. तेथे उपचार केल्यानंतर बालकाची प्रकृती स्थिर आहे.
या संपूर्ण प्रकारात पालकांची मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक हेळसांड झाली. सुरवातीला सक्षम रुग्णालयात रेफर केले असते, तर एवढी धावपळ टळली असती, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नातेवाईकांनी व्यक्त केली. या गंभीर प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे सरपंच हनुमंत भोसले यांनी केली आहे.
------------
एका नवजात बालकाला जिल्हाभर फिरवून पालकांची अमानुष हेळसांड करण्यात आली. शासकीय आरोग्य यंत्रणेतील निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला. दोषींवर तत्काळ कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांसह तीव्र आंदोलन छेडू.
-हनुमंत भोसले,सरपंच.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

newborn hospital transfer issues
newborn healthcare failure
government hospital inefficiencies
infant medical emergencies
parents in distress over healthcare
newborn health complications in Maharashtra
government healthcare complaints
hospital referral process problems
neonatal care challenges in India
parents being ignored by hospital staff
urgent care for newborns
improving government hospital services
healthcare system crisis in Maharashtra
newborn care guidelines for parents
dealing with hospital bureaucracy
नवजात बालकाच्या आरोग्यावर प्रश्न
शासकीय रुग्णालयाची मूळ समस्या
नवजात आरोग्य सेवांची गरज
पालकांची धावपळ कशी थांबवायची
शासकीय आरोग्य यंत्रणेत बदल आवश्यक आहेत
रुग्णालयातील अनुभवांची कहाणी
नवजात अवयवांची काळजी घेण्यासाठी सूचना
नवजातांच्या उपचारात वैद्यकीय धावपळ
रुग्णवाहिकेच्या वापराची माहिती
शासकीय सेवा सुधारण्याचे उपाय
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज
नातेसंबंधांची जबाबदारी कशी निभाळायची
अवयवांची संदर्भप्रक्रिया कशी असावी
कुण- कुणावर प्रश्न उपस्थित करायचे.