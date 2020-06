रांजणगावातील नागरिकांवर पुढील 14 दिवस हे आहेत निर्बंध 

तळेगाव ढमढेरे (पुणे) : शिरूर तालुक्यातील रांजणगाव गणपती येथे २९ वर्षीय एका युवकाला कोरोनाची लागण झाली असून, त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोरोनाचा संसर्ग व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावातील ५ किलोमीटर परिसर १४ दिवस प्रतिबंधित व बफर झोन म्हणून घोषित केल्याची माहिती प्रांत अधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रांजणगाव येथील एका युवकाला काल कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रांत अधिकारी देशमुख यांनी तातडीने गावाला भेट दिली. या वेळी आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, महसूल, पोलिस आदी प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. कोरोनाला रोखण्यासाठी रांजणगाव २५ जून ते ९ जुलैपर्यंत १४ दिवस प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून, लॉकडाउनचे काटेकोर नियम पाळावेत, असे आवाहन प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ग्रामपंचायतीने प्रांत अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कोरोनाला रोखण्यासाठी खबरदारीचे उपाय सुरु केले असून, दवंडीद्वारे नागरिकांना कोरोनाला रोखण्यासाठी आवाहन केले आहे. ९ जुलैपर्यंत रांजणगाव येथे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने बंद ठेऊन लॉकडाउनचे काटेकोर नियम पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. किराणा, दूध, शेतीविषयक दुकाने दररोज सकाळी ९ ते १२ वाजेपर्यंत उघडी राहणार आहेत. भाजीपाला बाजार बुधवार व रविवारी सकाळी ९ ते १२ या ठराविक वेळेत चालू राहणार आहेत.

नागरिकांनी तोंडाला मास्क लावण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास ५०० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोरोनाची लागण झालेल्या युवकाच्या संपर्कातील ३५ जणांचे घशातील स्त्राव तपासणीसाठी नेण्यात आले असून, त्यांच्या रिपोर्टकडे ग्रामस्थ व प्रशासनाचे डोळे लागले आहेत.

