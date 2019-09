पुणेकरांनो काळजी घ्या; पुण्यात आणखी पाच दिवस पाऊस

पुणे : आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र महाराष्ट्राच्या दिशेने सरकल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडत आहे. येत्या 24 तासांत मुंबई, रायगड या जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्‍यता आहे. मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार; तर पुणे व सातारा जिल्ह्यातील घाट परिसरातील तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाने दिला. सध्या मॉन्सून कोकण, गोवा, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेशाचा किनारपट्टीचा भाग, कर्नाटकचा अंतर्गत भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात सक्रिय आहे. गेल्या 24 तासांत कोकण, गोव्यात तुरळक ठिकाणी जोरदार; तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला. मध्य महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडला. विदर्भात सर्वदूर पाऊस पडला आहे. मराठवाड्यात अनेक दिवसांनंतर बऱ्याच ठिकाणी मध्यम ते हलक्‍या स्वरूपाचा पाऊस झाला. त्यात किनवट, निलंगा 60, आष्टी 50, अहमदपूर, अंबड, घनसावंगी, लातूर 40, औरंगाबाद, धर्माबाद, कन्नड, लोहा, माहूर, परभणी 30, अर्धापूर, औसा, गेवराई, हदगाव, हिमायतनगर, परतूर, वैजापूर 20 मिमी पावसाची नोंद झाली. विदर्भातही बहुतांश ठिकाणी मध्यम ते हलक्‍या स्वरूपाचा पाऊस पडला पुण्यात आणखी पाच दिवस पाऊस

पुणे : कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम पुणे शहरातही दिसला.पुढील पाच दिवस शहरात हलक्‍या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्‍यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. पुण्यात 19 आणि 20 सप्टेंबर दरम्यान मध्यम पावसाचे प्रमाण असेल तर जिल्ह्यात घाट माथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता आहे, अशी माहिती अनुमप कश्यपी यांनी दिली आहे

