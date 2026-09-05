Pune Shirur ST Bus Attack: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर एसटी बसवर स्कॉर्पिओधारकांचा हल्ला; चालक-वाहकाला मारहाण

शिरूर : पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर न्हावरे फाटा (ता. शिरूर) येथे, एसटी बसला स्कॉर्पिओ जीप आडवी लावून चौघांनी चालक - वाहकाला बेदम मारहाण केली. वाहकाकडील सुमारे नऊ हजार रूपयांची रक्कम लुटून नेताना दगडफेक करीत बसची तोडफोड केली. काल (ता. ४) मध्यरात्रीच्या सुमारास बसवरील हल्ल्याच्या या प्रकाराने प्रवाशांमध्येही घबराट पसरली. या थरारक घटनेनंतर विनाक्रमांकाच्या स्कॉर्पिओतून हल्लेखोर पळून गेले असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. .बसचालक संदीप गणपत थोरवे (रा. शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी चौघांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, संदीप थोरवे हे आपल्या ताब्यातील पुणे - शिरूर ही नवीन जिजाऊ बस (क्र. एमएच १४ एनपी ०८३८) घेऊन पुण्याहून शिरूरकडे येत होते. पहाटे पावणेदोन च्या सुमारास ही बस न्हावरे फाट्याजवळ आली असता एका विनाक्रमांकाच्या काळ्या स्कॉर्पिओने भरधाव येत बसला जीप आडवी घातली. त्यामुळे थोरवे यांनी बस थांबविली असता स्कॉर्पिओतील चौघांनी त्यांना दमदाटी केली. 'तु आमच्या जीपला बस का घासली, असा आरोप करीत त्यांनी चालकाकडे पैशांची मागणी केली. .चालक थोरवे यांनी तुमच्या जीपला माझ्या बसचा अजिबात धक्का लागला नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, हल्लेखोरांनी शिवीगाळ व दमदाटी करीत मारहाण करण्यास सुरवात केल्याने वाहक सतीश अण्णासाहेब बाचकर हे त्यांना वाचविण्यासाठी आले असता हल्लेखोरांनी त्यांनाही मारहाण करीत त्यांच्याजवळ प्रवाशांच्या तिकीटातून जमा झालेली आठ हजार ९६० रूपयांची रक्कम जबरदस्तीने काढून घेतली. यावेळी हल्लेखोरांनी आपल्या इतर सहकाऱ्यांना स्कॉर्पिओतून कोयते काढ रे असे म्हणाल्याने एसटीतील प्रवाशांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले. एवढे करूनही न थांबता हल्लेखोरांनी तेथे पडलेले दगड उचलून एसटीच्या दिशेने फेकल्याने एसटीची समोरील काच फुटली. त्यानंतर एसटी बस चालू करण्यासाठीची चावी काढून घेत हल्लेखोर निघून गेले..या प्रकारानंतर घाबरलेल्या चालक - वाहकांनी शिरूर पोलिसांना कळविल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. चालक - वाहकांनी दिलेल्या माहितीनूसार, हल्लेखोर २५ ते वयोगटातील होते. पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने जखमी चालक - वाहकाला शिरूरच्या ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केले. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात चौघांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण करीत आहेत. संशयित हल्लेखोरांची माहिती मिळविली असून, त्यांच्या मागावर पोलिस पथके रवाना केली असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.