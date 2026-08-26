MD Drugs Crackdown: न्हावरेत एमडी ड्रग्सविरोधात संयुक्त धडक कारवाई; ११.९० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, दोघे अटकेत तर एक फरार

न्हावरे : शिरूर तालुक्यातील वाढत्या एमडी ड्रग्सच्या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी), शिरूर पोलीस आणि न्हावरे पोलिसांनी संयुक्तपणे मोठी कारवाई करत तालुक्यातील न्हावरे येथे सुमारे ५६ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स जप्त केले. या कारवाईत अंदाजे १२ लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून यामध्ये दोघांना अटक करण्यात आली आहे..तर यामधील एक आरोपी फरार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप विठ्ठल कोरेकर (वय २४, रा. न्हावरे, ता. शिरूर, जि. पुणे) आणि साईनाथ जनार्दन भोसेकर (वय २३, सध्या रा. कारेगाव, ता. शिरूर) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. तर ज्ञानेश उर्फ माऊली काळूराम कोरेकर हा फरार झाला आहे. एमडी ड्रग्सच्या व्यवहाराबाबत पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर एलसीबी, शिरूर पोलीस आणि न्हावरे पोलीस यांनी संयुक्तपणे सापळा रचला. न्हावरे-तळेगाव महामार्गालगत असलेल्या शेळके वस्ती परिसरात आज (ता. २६) दुपारी ही कारवाई करण्यात आली..गेल्या अनेक दिवसांपासून न्हावरे व परिसरात एमडी ड्रग्सची विक्री होत असल्याचा संशय पोलिसांना होता. त्यामुळे संबंधित संशयितांवर गुप्तपणे नजर ठेवण्यात येत होती. अखेर खात्रीशीर माहितीच्या आधारे पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईत दोघांना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले.या प्रकरणामुळे शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागात अंमली पदार्थांचे वाढते जाळे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. कारेगाव, न्हावरे, श्रीगोंदा, यवत आणि केडगाव परिसरापर्यंत एमडी ड्रग्सचे नेटवर्क पोहोचले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच या रॅकेटमध्ये आणखी काही तरुणांचा सहभाग असल्याची चर्चा असून, पुढील तपासात अंमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीमागील सूत्रधारांचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे..गावपातळीपर्यंत आणि वाडी-वस्त्यांपर्यंत एमडीसारख्या घातक अंमली पदार्थांचा शिरकाव होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे फरार संशयिताचा शोध घेण्याबरोबरच या संपूर्ण नेटवर्कचा भंडाफोड करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे.गावपातळीपर्यंत आणि वाडी-वस्त्यांपर्यंत एमडीसारख्या घातक अंमली पदार्थांचा शिरकाव होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे फरार संशयिताचा शोध घेण्याबरोबरच या संपूर्ण नेटवर्कचा भंडाफोड करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे..दरम्यान, एलसीबी, शिरूर आणि न्हावरे पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईमुळे एमडी ड्रग्सच्या व्यवहाराला मोठा धक्का बसला असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेचा पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र भोसले, स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख प्रमोद क्षीरसागर, शिरूरचे पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सागर शेळके करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.