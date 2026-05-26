Pune Irrigation : निघोटवाडी पांडवदरा लघुपाटबंधारे तलावासाठी ३ कोटी ३० लाखांचा सुधारित निधी मंजूर

मंचर : निघोटवाडी (ता.आंबेगाव) येथील पांडवदरा लघुपाटबंधारे तलावासाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सुधारित ३ कोटी ३० लाख ९० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे तलाव प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार असून परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा मोठा लाभ होणार आहे.अशी माहिती राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..ते म्हणाले,प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा तसेच पोहोच रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या भूसंपादनासाठी हा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीसाठी करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. यापूर्वी सदर भूसंपादनासाठी २ कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र वाढीव गरज लक्षात घेऊन प्राप्त प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करत निधीत वाढ करण्यात आली आहे..वाढीव निधीमुळे वनजमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून निघोटवाडी आणि परिसरातील लघुपाटबंधारे तलावाचे काम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला सिंचनाची मोठी सुविधा उपलब्ध होईल, कोरड वाहू जमीन ओलिताखाली येईल पिण्याच्या पाण्याचा पप्रश्न कायमस्वरूपी दूर होईल असा विश्वास वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.