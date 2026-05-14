पुणे

नीरा शिवतक्रार- पिंपरे खुर्द रस्त्याची सॅटेलाइटद्वारे मोजणी

वाल्हे, ता. १४ ः नीरा (ता. पुरंदर) येथील नीरा शिवतक्रार ते पिंपरे खुर्द ग्रामीण रस्त्याच्या मोजणीला सोमवारपासून (ता. ११) सुरुवात झाली. भूमिअभिलेख विभागाने सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाद्वारे ही मोजणी केली असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्याच्या कामाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
मोजणी प्रक्रियेत भूमिअभिलेख विभागाच्या श्रद्धा मोहरीर, सूरज शिंदे, तलाठी अप्पा लकडे, समाधान सोनवणे यांनी सहभाग घेतला. यावेळी योगेंद्र माने, महेश जेधे, पृथ्वीराज चव्हाण, सुदाम बंडगर, सतीश बंडगर, बाळासाहेब गार्डी यांच्यासह स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रशासकीय कार्यवाहीस सहकार्य केले.
पुढील आठवड्यात रस्त्याचे मध्यांतर (सेंटर लाइन) निश्चित केले जाईल. तसेच, शिवतक्रार गावठाण ते गुळुंचे या मार्गावरील उर्वरित गटांचीही सॅटेलाइट पद्धतीने मोजणी होणार असल्याची माहिती श्रद्धा मोहरीर यांनी दिली. या सकारात्मक हालचालींमुळे शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे ग्रामस्थांकडून कौतुक होत आहे.

