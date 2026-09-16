MPSC Exam : निकीता जगतापने उल्लेखनीय यशातून महसूल सहायकपदाला घातली गवसणी

शिरूर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील उल्लेखनीय यशातून महसूल सहायकपदाला गवसणी घालण्याची किमया, शेतकरी कुटूंबातील निकीता शामराव जगताप यांनी साधली आहे. हिवरे (ता. शिरूर) या छोट्याशा गावातील या जिद्दी भाचीचा मामाच्या गावात ढोकसांगवी (ता. शिरूर) येथे सन्मान करण्यात आला..ढोकसांगवी हे निकीता जगताप यांच्या मामाचे गाव. त्यांचे मामा उद्योजक सतीश पाचंगे व ग्रामस्थांनी महागणपती पालखीच्या दिवशी भाचीला गावात बोलवून तीचा यथोचित मानसन्मान केला. मारूती मंदिराच्या प्रांगणात झालेल्या छोटेखानी सत्कार समारंभात जगताप यांना मानाचा फेटा बांधून गौरविण्यात आले. इस्त्रीसाठी आलेल्या कपड्यात आलेले सुमारे अडीच तोळ्याचे सोन्याचे मंगळसूत्र संबंधितांचा शोध घेऊन त्यांना परत करणाऱ्या इनामगाव (ता. शिरूर) येथील वनिता दळवी व गोकुळ दळवी या इमानदार दांपत्यालाही ग्रामस्थांच्या वतीने गौरविण्यात आले..शिरूर तालुका मुद्रक संघाचे अध्यक्ष ॲड. बाबूराव पाचंगे, पोलिस पाटील दीपक मलगुंडे, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष काळुराम मलगुंडे, माजी सरपंच शोभा शेलार, परीट समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास अभंग, उद्योजक सतीश पाचंगे, राजाराम पाचंगे, किरण पाचंगे आदींसह ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते. पोपटराव पाचंगे यांनी सूत्रसंचालन केले..सातत्यपूर्ण अभ्यास, सराव आणि अखंड वाचनाच्या बळावर हे यश मिळविले असल्याचे निकीता जगताप यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये टॅलेंट ओतप्रोत भरलेले आहे. केवळ मनातील न्यूनगंड आणि नकारात्मकता बाजूला सारून जिद्दीने स्पर्धा परीक्षेला सामोरे गेल्यास ते हमखास यश मिळवतील, असा विश्वासही त्यांनी सत्काराला उत्तर देताना व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.