Nilesh Ghaiwal : निलेश घायवळ स्विर्झलंडमध्ये; ९० दिवसांचा मिळवला व्हिसा

पुणे - किरकोळ वादातून एका तरुणावर गोळीबार केल्या प्रकरणात फरार झालेला गुंड नीलेश घायवळ हा स्विर्झलंडला पळून गेला आहे. त्याने ९० दिवसांचा व्हीसा मिळविल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. बनावट कागपत्राद्वांरे पारपत्र प्रकरणात पुणे पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. घायवळने अहिल्यानगर पोलिसांकडून तत्काळ पारपत्र मिळवले आहे..कोथरूड भागात १७ सप्टेंबरला रात्री साडेअकराच्या सुमारास मित्राबरोबर गप्पा मारत थांबलेल्या तरुणावर घायवळ टोळीतील सराईत गुन्हेगारांनी गोळीबार केला होता. या गुन्ह्यात कोथरूड पोलिसांनी मयूर कुंबरे, रोहित आखाडे, गणेश राऊत, मयंक उर्फ मॉन्टी व्यास, आनंद चांदलेकर उर्फ अंड्या, दिनेश फाटक यांना अटक केली. तर घायवळवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई करण्याचे आदेश दिले..लूक आऊट नोटीस बजावली -घायवळ याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी 'लूक आऊट' नोटीस बजाविली आहे. घायवळ मूळचा अहिल्यानगरमधील जामखेडचा रहिवासी आहे. त्याच्याविरुद्ध पुणे शहरातील विविध पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी तो परदेशात पसार झाल्याची माहिती गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांनी दिली..फरार होण्यासाठी नीलेश घायवळने अहिल्यानगरमधून पारपत्र मिळविले आहे. तो स्विर्झलंडमध्ये पसार झाला आहे. त्याने पारपत्र कसे मिळवले, याबाबत तपास करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील दोषींवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. घायवळचा शोध घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी 'लूक आऊट' नोटीसही बजाविली आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त.घायवळवर आणखी एक गुन्हा दाखल -दुचाकीची बनावट वाहन क्रमांकाची पाटी वापरल्याप्रकरणी घायवळविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. २९) आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. याबाबत एका तरुणाने कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.तरुणाच्या मोटारीचा क्रमांकाचा वापर कोथरूडमधील एका दुचाकीस्वाराने केला होता. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्या वाहनाची चौकशी केली. तेव्हा कोथरूडमध्ये वापरात असलेली दुचाकीचा मालक नीलेश घायवळ असल्याचे समोर आले..लूक आऊट नोटिस म्हणजे काय -लूक आऊट नोटिस ही एक कायदेशीर प्रक्रीया आहे. गुन्हेगार, आरोपी किंवा संशयित व्यक्ती देशाबाहेर पळून जाऊ नये यासाठी ती काढली जाते. या नोटिसद्वारे देशातील सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आणि बंदरांवरील इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना त्या व्यक्तीच्या अटकेविषयी सूचित केले जाते..