Nilesh Ghaywal Crime : नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक ‘मकोका’; कोथरूडमधील हल्ला प्रकरणात १७ जणांवर कारवाई

कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये(मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये(मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. कोथरूड परिसरात गोळीबाराच्या घटनेनंतर एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला झालेल्या प्रकरणात नीलेश घायवळ, सचिन घायवळसह १७ जणांवर ही कारवाई झाली आहे.

