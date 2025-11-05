Nilesh Ghaywal Crime : नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक ‘मकोका’; कोथरूडमधील हल्ला प्रकरणात १७ जणांवर कारवाई

पुणे - कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीवर आणखी एक महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये(मकोका) कारवाई करण्यात आली आहे. कोथरूड परिसरात गोळीबाराच्या घटनेनंतर एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला झालेल्या प्रकरणात नीलेश घायवळ, सचिन घायवळसह १७ जणांवर ही कारवाई झाली आहे..कोथरूडमध्ये गोळीबाराच्या घटनेनंतर त्याच रात्री आणखी एका व्यक्तीला मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या घटनेत आरोपींनी जुन्या वादातून एकावर कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केले होते. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करत टोळीतील आरोपींना अटक केली होती..या प्रकरणात मयूर कुंबरे, रोहित आखाडे, गणेश राऊत, मयंक ऊर्फ मॉन्टी व्यास, आनंद चांदलेकर ऊर्फ अंड्या, दिनेश फाटक यांना अटक झाली. या प्रकरणातील आरोपींची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती..पोलिसांच्या माहितीनुसार, नीलेश आणि सचिन घायवळ यांच्याविरुध्द खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, धमकी अशा स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. याआधीही घायवळ टोळीविरोधात मकोका कारवाई करण्यात आली होती..त्यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त रंजन कुमार शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी घायवळ टोळीवर ‘मकोका’ची दुसरी कारवाई केली. नीलेश घायवळ हा सध्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पारपत्र मिळवून परदेशात पसार झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.