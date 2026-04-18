Shirur Police Brawl: शिरूर पोलिस ठाण्याच्या आवारातच कौटुंबिक वादातून हाणामारी; पोलिसांचा धाक उरला नाही का?

शिरूर : शिरूर पोलिस ठाण्याच्या आवारात दोन गट एकमेकांना भिडल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आज (ता. १८) कौटुंबिक वादातून पोलिस ठाण्यासमोर पुन्हा राडा झाला. यात अर्वाच्च्य शिवीगाळ, आरडाओरड्यासह जमावातील स्त्री - पुरूषांची एकमेकांना मारहाणीपर्यंत मजल गेल्याने तणाव पसरला. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर गोंधळ थांबला परंतू पोलिस ठाण्याच्या दारातच झालेल्या मारामारीच्या प्रकाराने पोलिसांचा धाक उरला नाही का, असा सवाल प्रत्यक्षदर्शींनी उपस्थित केला. .शनिवारी रात्री साडेसात च्या सुमारास घडलेल्या या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत कुणावरही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. कौटुंबिक वाद न्यायालयात गेल्यानंतर पोलिस ठाण्यांतर्गत कामाच्या निमीत्ताने काहीजण आज साडेसातच्या सुमारास पोलिस ठाण्याच्या आवारात जमले होते. त्यात काही महिलादेखील होत्या. आपापसातील बोलाचालीनंतर त्यांच्यात वाद झाला. वादाचे पर्यावसान शिवीगाळ आणि हाणामारीपर्यंत गेले. मोठ्या प्रमाणातील आरडाओरडा आणि महिलांच्या किंचाळण्याच्या आवाजाने तणावाचे वातावरण पसरले. काही महिला पोलिसांसह पोलिसांनी जमाव पांगविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुणीही काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. अखेर पोलिसांची आणखी कुमक आल्यावर जमाव काबूत आला. पोलिस ठाण्याच्या आवारातच वाद घातल्याने पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या लोकांची खरडपट्टी काढली. दरम्यान, वरिष्ठांच्या मध्यस्थीनंतर वाद मिटला..दरम्यान, रविवारी मध्यरात्री दोन गटांत जोरदार धुमश्चक्री व दगडफेक झाल्यानंतर हल्लेखोर पसार झाले होते. पोलिसांनी काहीजणांना ताब्यात घेतले असून कारवाई केली आहे. मात्र, तरीही हा राडा घालण्यात पुढाकार असलेल्या म्होरक्यांना सोडून सटर - फटर कारवाईचा फार्स पोलिसांनी केल्याची चर्चा आहे..कायदा - सुव्यवस्था ढासळल्याच्या, कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी नसल्याबाबतच्या आणि एकूणच पोलिसांचे परिस्थितीवर नियंत्रण राहिले नसल्याच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश वाळूंज हे गेल्या चार दिवसांपासून तहसिलदार कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलनाच्या माध्यमातून ठिय्या देऊन बसले आहेत. .उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले व पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करूनही तोडगा निघाला नसताना आज या आंदोलन स्थळासमोरच पुन्हा पोलिस ठाण्याच्या आवारात जमावात राडा झाल्याने उलट - सुलट प्रतिक्रिया सुरू झाल्या. पोलिस ठाण्यासमोरच वादावादी, मारामारी होत असेल तर संबंधितांना पोलिसांचा धाक नसल्याचेच हे द्योतक आहे. कायदा - सुव्यवस्था कमजोर झाली असल्याचा आरोप वाळूंज यांनी केला.