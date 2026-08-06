निमगाव म्हाळुंगीत दिवसा घरफोडी

तळेगाव ढमढेरे, ता. ६ : निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील रणदिवे वस्तीवर चोरट्यांनी दिवसाढवळ्या घरफोडी करून सुमारे दहा लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला. यात साडेनऊ लाखांचे सोन्याचे दागिने आणि ४६ हजार रुपयांच्या रोख रकमेचा समावेश आहे. रणदिवे वस्तीवरील अमोल सोपान काळकुटे (वय ४०) यांच्या घराचा दरवाजा बुधवारी (ता. ५) सकाळी दहाच्या सुमारास चोरट्यांनी उचकटला. चोरट्यांनी घरात प्रवेश करून कपाटातील ९ लाख ५२ हजार ७३४ रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि ४६ हजार रुपये रोख चोरून नेले. काळकुटे यांनी याप्रकरणी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
भरदिवसा झालेल्या या चोरीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून, पोलिसांनी चोरट्यांचा तातडीने शोध घेण्याची मागणी काळकुटे यांनी केली आहे. शिक्रापूर पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.
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