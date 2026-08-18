पुणे

Banana Cultivation : निमगावातील शेतकऱ्यांचा केळी लागवडीचा यशस्वी प्रयोग; १२ एकरांवरील बागांना घड, सात महिन्यांत उत्पादनाला सुरुवात

खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र निमगाव खंडोबा येथे पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून सहा शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सुमारे १२ एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली.
Banana Cultivation

Banana Cultivation

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सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी - खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र निमगाव खंडोबा येथे पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून सहा शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सुमारे १२ एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली आहे. टिश्यू कल्चर पद्धतीने केलेल्या या लागवडीला अवघ्या सात महिन्यांत घड येण्यास सुरुवात झाली असून, शेतकऱ्यांचा हा प्रयोग परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.

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