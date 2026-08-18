Banana Cultivation : निमगावातील शेतकऱ्यांचा केळी लागवडीचा यशस्वी प्रयोग; १२ एकरांवरील बागांना घड, सात महिन्यांत उत्पादनाला सुरुवात

दावडी - खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र निमगाव खंडोबा येथे पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून सहा शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सुमारे १२ एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली आहे. टिश्यू कल्चर पद्धतीने केलेल्या या लागवडीला अवघ्या सात महिन्यांत घड येण्यास सुरुवात झाली असून, शेतकऱ्यांचा हा प्रयोग परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे..राहुल मावळे व हर्षवर्धन शिंदे यांनी प्रत्येकी दोन एकर, मल्हारी शिंदे व योगेश मावळे यांनी प्रत्येकी दीड एकर, तर गणेश राऊत व नारायण राऊत यांनी प्रत्येकी एक एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली आहे. मायक्रोसन जी-९ (टिश्यू कल्चर) जातीच्या रोपांची २० ते २३ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान लागवड करण्यात आली. ठिबक सिंचन, मल्चिंग व योग्य पीक व्यवस्थापनामुळे बागांची वाढ चांगली झाली असून, सध्या घड येण्यास सुरुवात झाली आहे..या बागांमधून एकरी ३० ते ४० टन उत्पादन अपेक्षित आहे. सध्या निर्यातक्षम केळीला २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळत असल्याने चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.ग्रामोन्नती कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. दत्तात्रय गावडे, निमगावचे कृषी सहायक नवीनकुमार गुंडाळ, कृषी तज्ज्ञ महेंद्र भोर, अनिल सगळगिळे, शंकर गुरव तसेच प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीक व्यवस्थापन करण्यात येत आहे..पूर्वी फ्लॉवर, मका व ऊस यांसारखी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीतील संधी, उत्पादनाची क्षमता आणि फळबाग लागवडीसाठी उपलब्ध शासकीय अनुदानाचा विचार करून केळी लागवडीचा निर्णय घेतला. भीमा नदी व चासकमान डावा कालव्यामुळे परिसरात वर्षभर पाण्याची उपलब्धता असून, पाण्याचा योग्य निचरा होणारी जमीन केळी पिकासाठी पोषक ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..निमगाव परिसरात प्रथमच एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर केळीची लागवड झाल्याने बागांची पाहणी करण्यासाठी परिसरातील शेतकरी भेट देत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, योग्य नियोजन आणि सातत्यपूर्ण देखभालीच्या माध्यमातून पारंपरिक शेतीला फायदेशीर पर्याय निर्माण करता येतो, असा विश्वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.