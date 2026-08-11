पुणे

निमगाव केतकी परिसरात केबल चोरीचे सत्र थांबेना

निमगाव केतकी परिसरात केबल चोरीचे सत्र थांबेना
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निमगाव केतकी, ता. ११ : निमगाव केतकी येथील व पिटकेश्वरच्या हद्दीत नीरा डावा कालव्याशेजारी विहीर असलेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या पाणबुडी मोटरीच्या तांब्याच्या सबमर्सिबल केबल सोमवारी (ता.१०) रात्री चोरीला गेल्या. केबल चोरीचे सत्र थांबत नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
दत्तात्रेय तानाजी पाटील, महादेव दिनकर पाटील व नितीन महादेव पाटील या तीन शेतकऱ्यांच्या केबल रात्री चोरीला गेल्या. याबाबत दत्तात्रेय पाटील म्हणाले की, वर्षभरापूर्वी केबल चोरीला गेल्यानंतर पोलिसात तक्रार दिली होती, त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर पुन्हा केबल चोरीला गेली व आता काल रात्री आणखी सुमारे अडीच हजार रुपयांची केबल चोरीला गेली.
महादेव पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या केबलसह इतर अनेक गोष्टींच्या चोऱ्या सातत्याने होत आहेत. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खूप हतबल आहे. किमान त्याच्या मालाच्या चोऱ्या तरी नाही झाल्या पाहिजेत. एका वर्षात माझी दुसऱ्यांदा रात्री केबल चोरीला गेली आहे. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना याबाबत दिलासा दिला पाहिजे.

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