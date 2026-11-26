तळेगाव ढमढेरे : निमगाव म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील कामिनी ओढ्यावरील भागवत वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर बिबट्याच्या दर्शनाचा थरार पाहायला मिळाला. बिबट्याच्या दर्शनाने परिसरातील गव्हाणे वस्ती, भागवत वस्ती, गवते वस्ती, मराठे वस्ती, शिंदे वस्ती, पवार वस्ती येथील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रात्रीच्या वेळी व दिवसाही बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शेतकरी, शेतमजूर, ऊस तोडणी कामगार व ग्रामस्थ बिबट्याच्या दर्शनाने अक्षरशः घाबरून गेले आहेत. दररोज दिवस व रात्रीच्या वेळी नागरिकांना बिबट्याचे दर्शन होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. वनविभागाने पाहणी करून योग्य त्या ठिकाणी पिंजरा लावण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..दरम्यान, गेले वर्षभरात निमगाव म्हाळुंगी परिसरातील शेळी, मेंढ्या, जनावरे व पाळीव कुत्र्यांवर बिबट्याने जीव घेणे हल्ले करून नुकसान केले आहे. बिबट्या विषयी वनविभागामार्फत जनजागृतीही करण्यात आलेली आहे.. निमगाव म्हाळुंगीतील पिंजरा चार दिवसांपूर्वीच करंजावणे गावात लावलेला आहे. निमगाव म्हाळुंगीत कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारा परिसरातील पाहणी करून तेथे पिंजरा लावण्याची व्यवस्था केली जाईल. वनविभागातर्फे परिसरात दररोज पाहणी केली जात आहे. नागरिकांनी बिबट्या दिसल्यास वनविभागाला कळवावे. :- पुनम जाधव, वनरक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.