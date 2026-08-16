पुणे

निमगाव सावा केंद्राला सहसचिवांची भेट

निमगाव सावा केंद्राला सहसचिवांची भेट
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खोडद, ता. १६ : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे सहसचिव तथा खाजगीकरण सचिव मंगेश शिंदे यांनी निमगाव सावा (ता. जुन्नर) प्राथमिक आरोग्य केंद्राला नुकतीच भेट दिली. यावेळी त्यांनी आरोग्य केंद्राविषयी माहिती घेतली.
शिंदे यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींवर चर्चा केली. केंद्र व उपकेंद्रांच्या गरजा, उपलब्ध सुविधा आणि भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधांबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अजिंक्य नाईकवाडे, आरोग्य सहाय्यक सुनील यादव, आरोग्य सेवक रविराज शेजुळ, पोपट गांजे, आरोग्य सेविका शानु इनामदार, भगवान औटी, अलका लोखंडे आदी उपस्थित होते.

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