पौड रस्ता - कोथरूडमधील म्हातोबादरा येथे पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास अज्ञातांनी लावलेल्या आगीत नऊ दुचाक्‍या जळाल्या. आगीमुळे एका दुचाकीच्या टाकीचा स्फोट झाला. त्यामुळे जागे झालेल्या रहिवाशांनी बाहेर येऊन पाहिले तर गाड्या जळत होत्या. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या घटनेत संकेत ज्ञानोबा उभे, सुजीत चव्हाण, राजू राठोड, हेमंत राठोड, भास्कर चव्हाण, शशिकांत जाधव यांच्या दुचाकींचे नुकसान झाले. संकेत उभे म्हणाले की, स्फोटाचा आवाज झाला म्हणून आम्ही घराबाहेर आलो. तर गाड्या जळत होत्या. काही गाड्या बाजूला हलवल्याने वाचल्या. हेमंत चव्हाण म्हणाले की, आमच्या चाळीत सीसीटीव्ही आहे; परंतु तो एका टोकाला आहे. त्यामुळे लांब असलेल्या गाड्या यामध्ये दिसत नाहीत. आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. म्हातोबा दरा येथे गाड्यांची तोडफोड, जाळपोळ करण्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. मात्र आमच्या गल्लीत प्रथमच ही घटना घडली. भास्कर चव्हाण, राजू राठोड, शशिकांत जाधव म्हणाले की, पोलिसांनी तातडीने गुन्हेगारांना पकडावे आणि आमची नुकसान भरून देण्यासाठी सहकार्य करावे. पोलिस मित्र संदीप कुंबरे म्हणाले की, पोलिसी गस्त वाढवणे व गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षा नागरिक करत आहेत; परंतु गुन्हेगारीचा छडा लावण्यात पोलिस कमी पडत आहेत, अशी नागरिकांची भावना झाली आहे.

