पुणे

Pune News : पुणे स्थानकावर ९ तासांचा ब्लॉक; पाच जुलैला डेक्कन एक्स्प्रेससह अनेक गाड्या रद्द

पुणे रेल्वे प्रशासन सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत तब्बल नऊ तासांचा ब्लॉक घेणार आहे. यामुळे रविवारी रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम.
Pune Railway Station Mega Block

Pune Railway Station Mega Block

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे स्थानकाच्या यार्डातील डबल डायमंड क्रॉसिंग (डीडीएस) पॉइंट क्रमांक २०७ आणि २०८ काढून त्याजागी नवीन पॉइंट बसविण्यात येणार आहे. तसेच सध्याच्या ५२ किलो रुळाच्या जागी ६० किलो वजनाचे रुळ टाकण्यात येणार आहेत.

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