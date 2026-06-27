Pune News : पुणे स्थानकावर ९ तासांचा ब्लॉक; पाच जुलैला डेक्कन एक्स्प्रेससह अनेक गाड्या रद्द

पुणे - पुणे स्थानकाच्या यार्डातील डबल डायमंड क्रॉसिंग (डीडीएस) पॉइंट क्रमांक २०७ आणि २०८ काढून त्याजागी नवीन पॉइंट बसविण्यात येणार आहे. तसेच सध्याच्या ५२ किलो रुळाच्या जागी ६० किलो वजनाचे रुळ टाकण्यात येणार आहेत..यामुळे क्रॉसिंगवरील प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. हे काम ६ जुलैला होणार असून यासाठी ९ तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या दरम्यान काही रेल्वे गाड्या रद्द व काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात येणार आहेत.पुणे रेल्वे प्रशासन सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत तब्बल नऊ तासांचा ब्लॉक घेणार आहे. यामुळे रविवारी रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार असून, डेक्कन एक्स्प्रेस, दौंड डेमूसह काही उपनगरीय लोकल पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. काही गाड्या हडपसर, शिवाजीनगर आणि खडकी स्थानकांवरूनच चालवल्या जातील..उपनगरीय आणि इतर गाड्यांच्या मार्गातील बदल- शिवाजीनगर : लोणावळा-पुणे (९९८०५, ९९८०७, ९९८१३) आणि तळेगाव-पुणे (९९९०५, ९९९०७) या लोकल शिवाजीनगर स्थानकावर थांबतील. परतीच्या प्रवासात पुणे-तळेगाव (९९९०४) आणि पुणे-लोणावळा (९९८१२, ९९८१४, ९९८२०, ९९८२४) या लोकल शिवाजीनगर स्थानकावरूनच सुटतील.- खडकी : जयपूर-पुणे (१२९४०) आणि सीएसएमटी-पुणे एक्स्प्रेस (१२१२७) खडकी स्टेशनवर थांबतील, तर पुणे-जयपूर (१२९३९) सायंकाळी ५ वाजून ३५ मिनिटांनी आणि पुणे-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (१२१२८) सायंकाळी ५ वाजून ५५ मिनिटांनी सुटेल..या गाड्या रद्दगाडी क्र. ११००७ : सीएसएमटी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसगाडी क्र. ११००८ : पुणे-सीएसएमटी मुंबई एक्स्प्रेसगाडी क्र. ९९९०२ : पुणे-तळेगाव उपनगरीय लोकलगाडी क्र. ९९९०३ : तळेगाव-पुणे उपनगरीय लोकलगाडी क्र. ७१४०७ : पुणे-दौंड डेमूगाडी क्र. ७१४२० : सातारा-पुणे डेमू.या गाड्या हडपसरपर्यंतचनागपूर-पुणे एक्स्प्रेस (१२१३६), अमरावती-पुणे एक्स्प्रेस (११४०६) आणि जम्मू तवी-पुणे एक्स्प्रेस (११०७८) या गाड्या पुणेऐवजी हडपसर स्थानकावरच थांबतील. परतीच्या प्रवासात पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस (१२१३५) हडपसर स्थानकावरून सायंकाळी ५ वाजून ४५ मिनिटांनी सुटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.