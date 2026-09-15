जिल्ह्यात ‘निरगुडसर’च्या उत्कृष्ट कामगिरीचा डंका

निरगुडसर, ता. १५ : निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील निरगुडसर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीने उत्कृष्ट कामगिरी करत जिल्हयात प्रथम क्रमांक मिळवला. यामुळे संस्थेचा ढाल देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, माजी मंत्री व संचालक दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ते निरगुडसर सोसायटीचा २०२५/२६ च्या उत्कृष्ट कामकाजाबद्दल गौरव करण्यात आला. संस्थेने १०० टक्के वसुली आणि १५ टक्के लाभांश वाटप करत उत्कृष्ट कामगिरी केली. सोसायटीचे अध्यक्ष मंगेश सुडके, उपाध्यक्ष सुनीता वळसे, सचिव विकास खिलारी व सर्व संचालक मंडळाचा ढाल देऊन पुणे येथे झालेल्या जिल्हा बँकेच्या सर्वसाधारण वार्षिक सभेत शनिवारी (ता. १२) हा गौरव करण्यात आला.
सचिव विकास खिलारी म्हणाले की,संस्थेची सभासद संख्या १०१० इतकी असून संस्थेने ८ कोटी ६४ लाख ७५ हजार कर्ज वाटप केले असून वसुली ८ कोटी २१ लाख ८० हजार २३२ इतकी केली आहे.बँक पातळीवर ही वसुली १०० टक्के झाली असून संस्थेने १५ टक्के लाभांश वाटप सभासदांना केला आहे.संस्थेचे भागभांडवल ६१ लाख ९६ हजार २९० रुपये असून ठेवी १ कोटी ६४ लाख २५ हजार ९९३ आहेत.
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