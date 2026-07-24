Nirgudeshwar Dindi: निरगुडेश्वर पायी दिंडीचा सामाजिक उपक्रम: वारकऱ्यांसाठी मोबाईल टॉयलेट, शुद्ध पाणी, तंबू व्यवस्था आणि वृक्षारोपण

निरगुडसर : निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील निरगुडेश्वर पायी दिंडी सोहळा गेल्या तीन वर्षापासून सुरू असून या दिंडी सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे वारकऱ्यांसाठी मोबाईल टॉयलेट,आरोचे शुद्ध पाणी आणि राहण्यासाठी तंबुची व्यवस्था तसेच मुक्कामाच्या तीन ठिकाणी बसण्यासाठी बाकडे भेट आणि वृक्षारोपण सामाजिक उपक्रम राबविले जात आहेत. .निरगुडसर येथील निरगुडेश्वर पायी दिंडी सोहळा गेल्या १४ वर्षापासून निरगुडसर ते आळंदी पायी दिंडी करत आहे,याचेच पुढचे पाऊल म्हणून पंढरपूर पायी दिंडी सोहळा सुरू केला असून हे ३ रे वर्ष आहे. .या दिंडीत १७५ वारकऱ्यांचा सहभाग आहे.या दिंडीचे प्रस्थान निरगुडसर वरून झाल्यानंतर मंचर मार्गे देहू,आकुर्डी,खडकी, लोणी काळभोर,यवत,वरवंड उदवंडी, बारामती, सणसर, निमगाव केतकी, इंदापूर, सराटी,अकलूज,बोरगाव,वाखरी, पंढरपूर येथे आज पोहचले आहे.या दिंडी सोहळ्याचे प्रमुख प्रकाश महाराज टाव्हरे,गोरक्षनाथ टाव्हरे, केरभाऊ टाव्हरे, फकिरा वळसे पाटील, अनिल वळसे पाटील,उत्तम आवारी,दत्तात्रय टाव्हरे हे आहेत. मागील वर्षी या दिंडी सोहळ्याकडून अकलूज येथील शाळेवर वृक्षारोपण करण्यात आले होते,यंदाच्या वर्षी आकुर्डी येथील दत्तमंदिर आणि अकलूज आणि चौफुला येथील दोन शाळेवर मुक्कामाच्या ठिकाणी बसण्यासाठी प्रत्येकी एक असे तीन बाकडे भेट म्हणून दिले.फोटो खाली ओळ:निरगुडसर ता.आंबेगाव) येथील निरगुडेश्वर पायी दिंडी सोहळ्याकडून अकलूज येथील शाळेत बसण्यासाठी एक बाकडा देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.