Ambegaon News : आंबेगावच्या गुणवंतांचा डंका! समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत निरगुडसरचे चार विद्यार्थी आंध्र प्रदेशातील अभ्यास दौऱ्यावर.

आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील चार गुणवंत विद्यार्थ्यांची जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत आंध्र प्रदेशातील कुप्पम येथे पाच दिवसीय अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे.
Academic Study Tour to Kuppam for Nirgudsar Students

कुप्पम (आंध्रप्रदेश):निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील पंडीत जवाहरलाल नेहरू विद्यालयातील अभ्यास दौऱ्यात सहभागी झालेले डावीकडून दिव्या शिंदे,भक्ती भोजने मध्यभागी शिक्षिका वैशाली वाबळे आणि शौर्य भेके,दुर्वांकुर थोरात

नवनाथ भेके
निरगुडसर : निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील पंडीत जवाहरलाल नेहरू माध्य.व दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील उच्च माध्य.विद्यालयातील दिव्या सिताराम शिंदे,भक्ती संदीप भोजने, शौर्य नवनाथ भेके आणि दुर्वांकुर चेतन थोरात(एन.एम.एम.एस पात्र) या निवड झालेल्या चार विद्यार्थ्यांची समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत २०२४/२५ आंध्रप्रदेश येथील कुप्पम या ठिकाणी अभ्यास दौऱ्या सुरू झाला आहे,हा पाच दिवसीय अभ्यास दौरा २३ मार्च ते २७ मार्च २०२६ दरम्यान होणार आहे.

Related Stories

No stories found.