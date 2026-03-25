Ambegaon News : आंबेगावच्या गुणवंतांचा डंका! समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत निरगुडसरचे चार विद्यार्थी आंध्र प्रदेशातील अभ्यास दौऱ्यावर.

निरगुडसर : निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील पंडीत जवाहरलाल नेहरू माध्य.व दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील उच्च माध्य.विद्यालयातील दिव्या सिताराम शिंदे,भक्ती संदीप भोजने, शौर्य नवनाथ भेके आणि दुर्वांकुर चेतन थोरात(एन.एम.एम.एस पात्र) या निवड झालेल्या चार विद्यार्थ्यांची समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत २०२४/२५ आंध्रप्रदेश येथील कुप्पम या ठिकाणी अभ्यास दौऱ्या सुरू झाला आहे,हा पाच दिवसीय अभ्यास दौरा २३ मार्च ते २७ मार्च २०२६ दरम्यान होणार आहे..समग्र शिक्षा अंतर्गत राष्ट्रीय अविष्कार अभियान २०२५/२६ या उपक्रमाअंतर्गत २३ ते २७ मार्च २०२६ दरम्यान पंडित जवाहर लाल नेहरू व द.गो.वळसे पाटील विद्यालयातील इयत्ता नववी मधील ४ शिषवृत्ती व एन.एम.एम.एस गुणवत्ता धारक विध्यार्थी यांचा आंध्र प्रदेश कुप्पम व बेंगलोर येथे अभ्यास दौरा सुरू झाला आहे.आंध्रप्रदेश येथील कुप्पम अगस्त्या फौंडेशनकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे..समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद पुणे प्राथमिक विभाग यांच्या कडून विद्यार्थ्यांची या अभ्यास दौऱ्या साठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे.या अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झालेल्या चारही विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक शिक्षिका वैशाली वाबळे यांचे पुणे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील आणि निरगुडेश्वर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील,प प्राचार्य कांताराम टाव्हरे यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे.