Ranjani Cable Theft Case: रांजणीच्या खडकवाडीत केबलचोरीचा कहर; ५५ शेतकऱ्यांचे सहा लाखांचे नुकसान, पोलिस तपासाची मागणी तीव्र

निरगुडसर : रांजणी(ता.आंबेगाव) येथील मीनानदी किनारी खडकवाडी परिसरात अज्ञात चोरट्यांनी ५५ शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाची केबल चोरी केल्याची घटना मंगळवार(ता.२६) रोजी उघडकीस आली.यामध्ये शेतकऱ्यांचे सुमारे सहा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..रांजणी येथील खडकवाडी मीना नदी पात्रातील नरसिंह बंधाऱ्याजवळ जवळपास ५५ हून अधिक शेतकऱ्यांचे वीज कृषीपंप आहेत. खडकवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी कृषीपंपांसाठी टाकलेल्या केबल सोमवार (ता.२५) रोजी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी कापून नेल्या. चोरट्यांनी मीना नदी पात्राच्या पलीकडे केबलचे आवरण जाळून त्यातील तांब्याच्या तारा लंपास केल्याचे निदर्शनास आले आहे..मंगळवारी सकाळी शेतकरी नेहमीप्रमाणे कृषी पंप सुरू करण्यासाठी गेले असता हा प्रकार उघडकीस आला,अनेक ठिकाणी केबल कापलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.गेल्या सहा महिन्यांतील ही केबल चोरीची ही दुसरी मोठी घटना आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारे केबल चोरी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र त्या प्रकरणातील चोरट्यांचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. वारंवार होणाऱ्या चोरीच्या घटनांमुळे शेतकरी भयभीत झाले आहेत,तरी पोलिसांनी या दोन्ही चोरींचा तपास लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..सध्या शेतीमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटातून जात आहेत. त्यातच अवकाळी पावसामुळे अनेक पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत केबल चोरीच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.