Nirgudsar Dispute-Free Panel : निरगुडसर ग्रामसभेत तंटामुक्ती अध्यक्ष निवडीवरून गोंधळ; सरपंचांचा निवड प्रक्रियेवर आक्षेप, निवड अवैध असल्याचा दावा

निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथे नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला. लोकनियुक्त सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडली. अध्यक्षपदासाठी तब्बल २१ इच्छुक उमेदवार असल्याने निवड कोणत्या पद्धतीने करावी, यावरून ग्रामस्थांमध्ये मतभेद निर्माण झाले..ग्रामसभेत तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा विषय चर्चेला आल्यानंतर अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची संख्या मोठी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे निवडणूक मतदान पद्धतीने किंवा चिठ्ठी पद्धतीने घेण्याचा पर्याय सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांनी ग्रामसभेसमोर मांडला. मात्र, या पद्धतीला उपस्थित ग्रामस्थांनी विरोध केला. त्यानंतर मतदान पद्धतीने अथवा आवाजाच्या पद्धतीने अध्यक्ष निवडण्याबाबत चर्चा झाली.दरम्यान, ग्रामसभेतील चर्चेदरम्यान सरपंच रवींद्र वळसे पाटील हे काही वेळासाठी ग्रामसभा सोडून बाहेर गेले. सरपंच बाहेर गेल्यानंतर ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थांनी आवाजाच्या पद्धतीने तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी युवराज हांडे यांची, तर उपाध्यक्षपदी चंद्रकांत गायकवाड यांची निवड केल्याचे जाहीर केले..मात्र, या निवड प्रक्रियेवर सरपंच रवींद्र वळसे पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. ग्रामसभा सुरू असताना आपण सभागृहाबाहेर असताना झालेली निवड ही नियमानुसार झालेली नसून सदर निवड वैध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीवरून ग्रामपातळीवर नवीन वाद निर्माण झाला आहे..‘निवड प्रक्रिया नियमांनुसारच झाली पाहिजे’ — सरपंच रवींद्र वळसे पाटीलयाबाबत सरपंच रवींद्र वळसे पाटील म्हणाले, “ग्रामसभेत तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदासाठी तब्बल २१ जण इच्छुक होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवार असताना कोणत्याही एका व्यक्तीची मनमानी पद्धतीने निवड होऊ नये, यासाठी मी मतदान पद्धतीने किंवा चिठ्ठी पद्धतीने निवड करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे प्रत्येक इच्छुकाला समान संधी मिळाली असती आणि निवड प्रक्रिया पारदर्शक झाली असती परंतु झालेली निवड ही अवैध असून याबाबत मी पोलिसांत तक्रार करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.