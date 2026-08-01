पुणे

Nirgudsar Protest: निरगुडसरमध्ये खड्ड्यांत वृक्षारोपण करून ग्रामस्थांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोधात जाहीर निषेध

निरगुडसर-मंचर रस्त्यावर हजारो खड्ड्यांमुळे जीवघेणे अपघात वाढले; अपूर्ण व निकृष्ट दर्जाच्या कामावर ग्रामस्थांचा संताप, निधी मंजूर असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
Nirgudsar Road Potholes

Nirgudsar Road Potholes

Sakal

नवनाथ भेके
Updated on

निरगुडसर : निरगुडसर रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला असून रस्त्यावरील प्रवास जीवघेणा बनला आहे,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी या रस्त्याच्या खड्ड्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने निरगुडसर गावचे लोकनियुक्त सरपंच रवींद्र वळसे पाटील आणि ग्रामस्थांनी पडलेल्या खड्डयात शनिवार (ता.०१)रोजी वृक्षारोपण करून प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला.

Loading content, please wait...
tree
plantation
Protest
Digging
Plant
digging wells in drought regions