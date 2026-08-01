Nirgudsar Protest: निरगुडसरमध्ये खड्ड्यांत वृक्षारोपण करून ग्रामस्थांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोधात जाहीर निषेध

निरगुडसर : निरगुडसर रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला असून रस्त्यावरील प्रवास जीवघेणा बनला आहे,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी या रस्त्याच्या खड्ड्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने निरगुडसर गावचे लोकनियुक्त सरपंच रवींद्र वळसे पाटील आणि ग्रामस्थांनी पडलेल्या खड्डयात शनिवार (ता.०१)रोजी वृक्षारोपण करून प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला. .मंचर निरगुडसर रस्त्यावरील पिंपळगाव ते निरगुडसर या सहा किमी रस्त्यावर हजारो खड्डे पडले आहेत त्यातील काही खड्डे जीवघेणे अपघाती ठरू लागले आहे.या रस्त्यासाठी साडे सहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाले असून रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे तर काही कामे निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने रस्त्यावरील प्रवास धोकादायक बनला आहे.पडलेल्या खड्ड्यांची साधी दुरुस्ती देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात नाही..पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे या खड्ड्याच्या त्रासाला कंटाळून निरगुडसर ग्रामस्थ आणि प्रवासी वैतागले. सार्वजनिक बांधकाम खड्डे बुजवत नसल्याने अखेर निरगुडसर गावचे लोकनियुक्त सरपंच रवींद्र वळसे पाटील आणि ग्रामस्थांनी पडलेल्या खड्डयात वृक्षारोपण करून प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला. .निरगुडसर गावचे लोकनियुक्त सरपंच रवींद्र वळसे पाटील म्हणाले की,निरगुडसर रस्त्यावर खड्डे पडल्याने रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे,रस्त्यावरील खड्डे बुजवले जात नसल्याने पडलेल्या खड्ड्यात वृक्षारोपण करून प्रशासनाचा आम्ही निषेध व्यक्त करत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.