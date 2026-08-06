Nirmala Nawale: निर्मला नवले यांच्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी जबाबदारी; जिल्हा परिषद निवडणुकीत पराभवानंतरही संघटनेत स्थान

Sunetra Pawar Devgiri residence: सोशल मीडियात प्रसिद्ध असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला नेत्या आणि पुण्यातल्या कारेगाव ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच निर्मला नवले यांच्यावर पक्षाने मोठी जबाबदारी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस युवती प्रदेशाध्यक्षपदी निर्मला नवले यांची निवड झाली आहे..कारेगावच्या माजी सरपंच असलेल्या निर्मला नवले या सोशल मीडियावर कायम सक्रीय असतात. पतीने महागडी गाडी गिफ्ट दिल्यानंतर आनंद व्यक्त करणारा एक व्हिडिओ त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. सोशल मीडियात त्यांच्या फोटो आणि व्हिडीओंना चाहत्यांची पसंती मिळत असते..Mumbai Local Women Coaches: मुंबई लोकलमध्ये सर्व महिला डबे एकत्र जोडण्याचा प्रस्ताव; कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी सुरक्षा, ‘पिंक स्टॉपिंग पॉइंट’चाही विचार.निर्मला नवले यांचा जिल्हा परिषद निवडणुकीत पराभव झाला होता. भाजपच्या मनिषा पाचंगे यांनी नवले यांना पराभूत केलं होतं. त्यानंतर आता पक्षाने त्यांचा सन्मान करीत मोठी जबाबदारी दिली आहे. यापुढे त्यांना पक्षातील संघटना बांधणीकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे. .Pune Civic Tenders: महापालिकेच्या रखडलेल्या शेकडो कोटींच्या निविदा दोन दिवसांत मार्गी लावा; राजकीय दबावाला बळी न पडण्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांचे आदेश.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी गुरुवारी नवले यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आलं. निर्मला नवले या उच्चशिक्षित आहेत. २०२१ मध्ये त्यांनी कारेगावच्या सरपंचपदाची सूत्र हाती घेतली होती. आता त्यांच्यावर संघटनात्मक पातळीवर मोठी जबाबदारी आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.