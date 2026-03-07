Nitin Gadkari : चार महामार्गांचे लवकरच भूमिपूजन; नितीन गडकरी यांची माहिती

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह पुणे महानगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हाती घेतलेल्या आणि गेली अनेक वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि नाशिक फाटा-खेड, अशा चार महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन येत्या महिनाभरात करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली..पुणे-शिरूर आणि हडपसर-यवत महामार्गांवर उड्डाणपूल असणार आहे. त्यामध्ये खराडी-विठ्ठलवाडीदरम्यान देशातील सर्वाधिक लांबीचा म्हणजे ३१ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरून स्थानिक वाहतुकीसाठी रस्त्याचा वापर करतील, तर लांब जाणारे प्रवासी उड्डाणपुलावरून जातील, यामुळे नागरिकांचा प्रवाशांच्या वेळेत बचत होणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..पुणे जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कामांचा आढावा गडकरी यांनी शुक्रवारी पुण्यात घेतला. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडील प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ (एमएसआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आदी विभागांकडील प्रस्तावित असलेल्या महामार्गांच्या कामांचा आढावा घेत सद्यःस्थिती जाणून घेतली..यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीनंतर गडकरी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गडकरी म्हणाले, ‘पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या तीन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून महिनाभरात भूमिपूजन करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.पुणे-शिरूर महामार्ग पुढे छत्रपती संभाजीनगरला जोडला जाणार आहे. अहिल्यानगर शहराच्या बाहेरून जाणारा हा मार्ग असेल. शिरूर-छत्रपती संभाजीनगर हे अंतर सुमारे १९२ किलोमीटर आहे. यासाठी १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याचा प्रकल्प अहवाल तयार झाला आहे. सहा पदरी महामार्ग असणार आहे.’.पुढील महिन्यात पालखी मार्गांची पाहणी करणार असून, त्यांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले. अटल सेतू मार्गाला पुढे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जोडला जाणार आहे. त्यासाठी पाच हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत. मुंबई ते गोवा महामार्गाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. मुंबई ते गोवा महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने महामार्गाचे उद्घाटन मी करणार नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले..आगामी काळात उपनगरांसह ग्रामीण भागात मेट्रोचा विस्तार होणार आहे. त्यामुळे महामार्गांवर उड्डाणपूल करताना खांबाची रचना मेट्रोचा विचार करूनच करा, अशा सूचना गडकरी यांनी दिल्या. नाशिक फाटा-खेडदरम्यान महामार्ग करण्यात येणार आहे.पिंपरी -चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी नाशिक फाट्यापासून पुढे चाकणपर्यंत मेट्रो आगामी काळात करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यावर गडकरी यांनी सूचना दिल्या. हडपसर-यवत, नऱ्हे-रावेत महामार्गांवर उड्डाणपूल उभारताना मेट्रोचाही विचार करावा, असेही ते म्हणाले..पुणे-शिरूर महामार्गएकूण लांबी : सुमारे ५४ किमीएकूण खर्च : सुमारे ७,५१५ कोटी रु.खराडी ते विठ्ठलवाडीदरम्यान ३१ किमी लांबीचा उड्डाणपूलसहा पदरी उन्नतमार्गपुणे-यवत महामार्गएकूण लांबी : सुमारे ३२ किमीएकूण खर्च : सुमारे ५,२६५ कोटी रु.सहा पदरी उन्नतमार्गमेट्रोचेही नियोजन .तळेगाव-चाकण-शिक्रापूरएकूण लांबी : सुमारे २६ किमीएकूण खर्च : सुमारे ४ हजार कोटी रु.नाशिक फाटा-खेडएकूण खर्च : ७,८०८ कोटी रु.दोन्ही बाजूस सेवा रस्तेदहा पदरी मार्ग९३ टक्के भूसंपादन पूर्णउर्वरित भूसंपादन २५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजनमेट्रो मार्ग प्रस्तावित .नऱ्हे-रावेत उड्डाणपूलएकूण लांबी : ३२ किमीएकूण खर्च : ६ हजार कोटीसहा पदरी मार्गसविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना .नवीन मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाबाबतपागोटे-चौक अलाइनमेंटजुन्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाला समांतर असा एक नवीन ग्रीनफील्ड रस्ता पागोटे (बोगोट) ते चौकदरम्यान प्रस्तावित आहे.पुणे रिंगरोडअटल सेतूवरून येणारी वाहतूक नवीन रस्त्याने पुण्याच्या रिंगरोडशी जोडणार.प्रवासाच्या वेळेत बचतनवीन प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे अंतर केवळ दीड तासात कापणे शक्य होईल.मिसिंग लिंक प्रकल्पमुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळ्याजवळील ‘मिसिंग लिंक’ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.