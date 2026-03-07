पुणे

Nitin Gadkari : चार महामार्गांचे लवकरच भूमिपूजन; नितीन गडकरी यांची माहिती

पुणे जिल्ह्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कामांचा आढावा महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी पुण्यात घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह पुणे महानगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हाती घेतलेल्या आणि गेली अनेक वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या पुणे-शिरूर, हडपसर-यवत, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर आणि नाशिक फाटा-खेड, अशा चार महामार्ग प्रकल्पांचे भूमिपूजन येत्या महिनाभरात करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

