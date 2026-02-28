खंडाळी उपसरपंचपदी नितीन थोरात
खंडाळी (ता. माळशिरस) : येथील ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी नितीन थोरात यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर जल्लोष करताना कार्यकर्ते.
खंडाळीच्या उपसरपंचपदी नितीन थोरात
अकलूज : खंडाळी (ता. माळशिरस) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी नितीन थोरात यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
खंडाळी ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात उपसरपंचपदाची निवडणूक पार पडली. यावेळी अध्यक्षस्थानी सरपंच सुनीता सुरवसे होत्या. यावेळी नितीन थोरात यांचा उपसरपंचपदासाठी एकमेव अर्ज आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी ए. एम. सरवदे आणि सहायक निवडणूक अधिकारी सत्यवान पवार यांनी नितीन थोरात यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी मोहिते-पाटील परिवार व आमदार उत्तम जानकर यांचा मार्गदर्शनाखाली गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे नूतन उपसरपंच नितीन थोरात यांनी सांगितले.
